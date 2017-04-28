Star Wars BattleFront 2'de Kylo Ren ve Rey Sürprizi!

Star Wars: BattleFront 2 için ön siparişte bulunanlar, yeni Star Wars üçlemesinin en güzide karakterleri ile buluşacaklar. Lakin EA Games, bu karakterlere erişim sağlamak için bir kural koydu.

Rey'in Star Wars 8: The Last Jedi fragmanındaki bir sözü aklımıza kazındı. Luke Skywalker'ın "Ne görüyorsun?" sorusuna Rey, "Karanlık Taraf... Aydınlık Taraf... Ve çok daha ötesi." cevabını vermişti. Star Warce Episode 8, Aralık ayında gösterime girecek, Star Wars çılgınlığından faydalanmak isteyen oyun geliştiricileri de Battlefront 2'yi Kasım ayı içerisinde satışa sunacak.

EA, Star Wars hayranı oyun müdavimlerine müthiş bir sürpriz yapacak ve Battlefront 2'de Rey ve Kylo Ren, Episode 8'de giyeceği kıyafetlerle hayat bulacak. Ancak bu, ilk etapta sadece ön sipariş veren oyun tutkunlarının beğenisine sunulacak. Zira ekstra bonusları bulunmayan orijinal Kylo Ren ve Rey'i kontrol edemeyeceksiniz.

Yayınlanan görseller, film hakkında da bazı ipuçları veriyor. Gerek Kylo Ren gerekse Rey yepyeni kıyafetlerle gösteriliyor. Rey'in standart Jedi'lardan farklı göründüğünü ve Kylo Ren'in maskesinden tamamen vazgeçmiş gibi göründüğünü de vurgulamakta fayda görüyoruz. Battlefront 2, 17 Kasım 2017'de raflardaki yerini alacak.