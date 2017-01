Star Wars: Bölüm 8'in Resmi Adı Belli Oldu!

Star Wars hayranlarına müjde; serinin son filminin adı açıklandı.

2015 yılında vizyona giren 'The Force Awakens' ile yeni bir seriye başlayan Star Wars evreni, Rogue One ile de -her ne kadar hikayeler biraz bağımsız olsa da- devam etmişti.

İzleyenler bilir; The Force Awakens'ın son sahnesinin ardından hepimiz "eee sonra ne olacak?!" diye meraklanmaya başlamıştık.

İşte bu sorumuzun cevap bulacağı sekizinci film, tam da beklediğimiz şeye işaret olan bir başlık ile geliyor.

StarWars.com tarafından resmi olarak duyurulan başlığa göre, yeni filmin adı Star Wars: The Last Jedi olacak.

Yönetmen koltuğunda Rian Johnson'ın bulunacağı filmde, 2016 yılının son zamanlarında kaybettiğimiz Carrie Fisher da rol alacak.

Star Wars: The Last Jedi, 25 Aralık'ta vizyonda olacak.