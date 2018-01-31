Aynı anda 3 Ay tutulması birden gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanında Ay her zamankinden daha yakın ve parlak olmasının yanı sıra kırmızı ve mavi renklerini de gösterdi.

Dünya ve Ay arasındaki uzaklık yörüngesel hareketlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ay çok fazla yaklaştığı dönemlerde %14 daha büyük ve %30 daha parlak olarak gözlemleniyor, yaşanan bu durum “Süper Ay” olarak bilinmekte.

Ancak bugün gözlemlenen Tam Ay Tutulmasıyla birlikte, yerberi konumundan dolayı Süper Ay olayının birlikte gözlemlenmesi oldukça nadir gerçekleşen bir durum. En son 152 yıl önce gerçekleşmişti. Türkiye saatiyle 13.51’de başlayan süreç, saat 19.08’e kadar gözlemlenebildi. Eğer sizler de bugün ayı gözlemlediyseniz coğrafi konumumuzdan dolayı bakır rengini tam olarak görmüş olmayabilirsiniz. Dünya’nın farklı yerlerinde Ay güzel görünümüyle herkesi büyüledi.

Pekin Planetaryum'da astronomi meraklıları teleskoplarıyla Ay’ı gözlemlemek için bir araya geldi.

Pekin’de Tam Ay tutulması akşam üzeri saatlerinden itibaren gözlemlenebildi.

Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndaki Çin ve İngiltere bayrakları arasından çekilmiş bir fotoğraf karesi.

Tutulma sırasında Ay’ın tam gölgeye girmeden önceki yarı gölgeli hali.

Ay’ın bu güzel şekli Hong Kong’ta gözlemlendi aldığı bakır rengi Güneş ışınlarından kaynaklanıyor.

Rusya Petersburg'da inşa halinde olan iş kulesi Lakhta Center ile birlikte gözlemlenen Ay tutulması.

Endonezya, Jakarta’da Ay tutulması gerçekleşmeden önce Dolunay gözlemlendi.

Japonya, Tokyo’da sokak lambasının üzerinden Ay’a netleyerek çekilmiş başarılı bir fotoğraf.

New York Güneşin doğuşu sebebiyle Ay tutulmasının sadece başlangıcını gözlemleyebildi.

ABD’nin batısı çok daha iyi bir gösteriye tanıklık etti. California’da Ay oldukça kırmızı görüntüsüyle görenleri büyüledi.

Güney Kaliforniya’da çekilen bu fotoğrafta, Ay neredeyse tutulmayı tamamlamış durumda.

San Diego’da özel lensler kullanılarak yapılan uzun pozlama çekimi.

Singapur’daki dönme dolap ve Ay tutulması manzarası oldukça hoş görünüyor. Ay fotoğraf karesinin sağ alt köşesinde yer alıyor.

Peki siz "Süper Mavi Kanlı Ay" hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde gözlemleyebilen şanslı insanlardan biri olabildiniz mi?