Şimdi sizi sosyal medyanın son zamanlardaki en gözde canlılarından biri ile tanıştıracağız.

Hepimiz papağanların duydukları sesleri taklit etme konusunda ne denli başarılı canlılar olduğunu biliyoruz. Fakat bu haberimizde bahsedeceğimiz papağan çıtayı öyle bir yere koymuş ki, onun performansını ağzınız bir karış açık olmadan, büyülenmeden izlemeniz neredeyse imkansız gibi.

Bu hafta 30 yaşına giren Afrikan gri papağanı 'Einstein', ABD'nin Tennessee eyalaetindeki Knoxville şehrinde, 'Zoo Knoxville'in en gözde sakini. Uzay aracından bebek ağlamasına, korsan kahkahasına onlarca farklı sesi muazzem şekilde çıkarabilen Einstein, 30. yaş gününe özel olarak şahane bir röportaj gerçekleştirmiş.

Yetenek abidesi Einstein'ın kendi internet sitesi ve YouTube kanalı da mevcut. Diğer videolarına da göz atmanızı tavsiye ederim.