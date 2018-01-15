ABD’nin ve dünyanın sanayisi haline gelen, en kazançlı işlerin döndüğü ve geleceğin teknolojilerinin belirlendiği Silikon Vadisi’nde zenginlik çok sıradan şeyler arasında. Yaklaşık dört yıl önce açılan ve dev şirketlerin yöneticilerini ağırlayan Battery Kulübü, kapılarını basına açtı.

Bir zamanlar teknoloji devleri arasında bulunan AOL tarafından 850 milyon dolara satın alınan, dünyanın ilk sosyal paylaşım ağı Bebo’nun kurucuları tarafından hazırlanan bu zenginler kulübü, yalnızca Silikon Vadisi’ne özel. The Battery olarak bilinen bu yer, teknoloji devlerinin süper zenginlerinin yemek yedikleri, buluştukları, özel etkinlikler düzenledikleri bir mekan. Normalde fotoğraf çekilmesine bile izin verilmediği için içerisini, süper zenginler dışında bilen çok az insan var. Basına kapılarını açan zenginler kulübü The Battery’ye gelin daha yakından bakalım.The Battery, San Francisco'nun en seçkin sakinlerine ve özel üyelerine hizmet sunan lüks bir kulüp: İsimleri açıklanmayan üyeler, sadece üye kalabilmek için her yıl 2 bin dolar ödeme yapıyorlar: Üyeler arasında teknoloji girişimcileri, üst düzey yöneticileri ve patronlar var: Buraya girenler her ne kadar teknolojinin liderleri olsalar da bilgisayarlarını ve cep telefonlarını içeriye alamıyorlar: Banyo alanlarından birinde yedi ölümcül günahı tasvir ettiği belirtilen yedi kapı bulunuyor: Aslında bu mekan eskiden bir şeker fabrikası olarak işleyen tarihi bir bölge üzerine inşa edildi: Snoop Dogg, deadmau5 ve Hosier burada özel gösteriler düzenlediler:

Kaynak : http://www.businessinsider.com/take-a-look-inside-the-battery-2018-1

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