Paris Hilton, The Next Web'in konferansını duyurmak adına saniyeler içinde yazılan tweetten 3000 dolar kazandı.

ABD'li şarkıcı ve model olan, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Hilton otellerinin sahibi olan ailenin ferdi Paris Hilton milyonlarca dolarlık bir servetie sahip olsa da daha fazlasını kazanmak varken boş durmuyor öyle ki Hilton tek bir tweetten 3000 dolar kazandı.

Dünyanın önde gelen teknoloji sitelerinden The Next Web'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Avrupa'nın lider teknoloji festivali olan TNW Conference bu yıl 18 - 19 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu etkinliği daha fazla kişiye duyurmak isteyen TNW ekibi tek bir reklam tweeti için Paris Hilton'a 3000 dolar ödedi. Saniyeler içinde yazılan bu tweette Hilton, Amsterdam'daki The Next Web konferansından sonra düzenlenecek after party'e davet edildiğini ve Amsterdam'ı sevdiğini söyledi.

Açıkçası hem The Next Web gibi büyük bir internet yayınının böyle bir reklam tweetine, Paris Hilton'un da 3000 dolar için böyle bir tweet atmaya ihtiyacı yoktu. Öte yandan 10 saniyede gelen 3000 doların pek de bir zararı olmaz. :) Kim bilir, belki de bu reklam aslında olayın medyaya yansıması için yapılan bir PR çalışmasıdır.