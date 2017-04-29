SuperMassive MSI 2017'de Grubunun Lideri Oldu

Türkiye'deki KMF 2017'yi kazanarak Brezilya'daki MSI 2017 turnuvasına katılma hakkı kazanan SuperMassive, grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

Geçtiğimiz hafta İstanbul, Volkswagen Arena'da düzenlenen ve 5000 kişinin yerinde takip ettiği League of Legends Kış Mevsimi Finali 2017'nin kazananı olarak Türkiye'nin kış mevsimi şampiyonu olan SuperMassive ekibi, şampiyonluğuyla katılma hakkı kazandığı uluslararası e-spor turnuvası MSI 2017'ye hızlı başladı.

E-sporun en gelişmiş ülkelerden biri olan Japonya'nın lider takımı Rampage dahil olmak üzere Brezilya ve Okyanusya'dan rakiplerini ilk maçlarda mağlup etmeyi başaran SuperMassive ekibi 3 galibiyetle kendi grubunun liderlik koltuğuna oturdu. SuperMassive'in başarılı oyununu internet üzerinden binlerce League of Legends takipçisi canlı izledi.

30 Nisan'da başlayacak son grup maçlarında da eğer Türk temsilcimiz SuperMassive beklenen oyunu gösterirse ikinci tura yükselecek ve MSI 2017'nin şampiyonu olmak için mücadelesibni sürdürecek.