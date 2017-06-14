Türk Hava Yolları'nın yeni belirlediği kurallar çerçevesinde pilotlar ya da hostesler sosyal ağlardan üniformalı fotoğrafını paylaşamayacak ve THY ile ilgili hiçbir bilgiyi duyuramayacak.

Dünyanın sayılı havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, yeni düzenlemesiyle birlikte Türk Hava Yolları ya da alt iştiraklerinde çalışan tüm personellerin sosyal medyaya erişimi ve dijital ortamda takip edilmesiyle ilgili oldukça kapsamlı kararlarını bildirdi.

Yayınlanan bildiriye göre Türk Hava Yolları tarafından çalışanlarına yönelik olarak uygulanacak yeni düzenleme ile birlikte pilotlar ya da hostestler, üniformaları üstlerindeyken sosyal ağlarda hiçbir şekilde fotoğraf paylaşamayacak. Kişiler sosyal medya hesapları üzerinden hiçbir şekilde THY'de çalıştığını belirtmeyecek ayrıca Türk Hava Yolları ile ilgili bir haberle karşılaştıklarında yorumlardaki kişilerle olumlu dahi olsa hiçbir şekidle iletişim kurmayarak yorumlardan Türk Hava Yolları'ndaki ilgili birimi haberdar edecekler.

Tüm bunlar dışında Türk Hava Yolları personeline iş amaçlı verilen elektronik aletler, Türk Hava Yolları tarafından karşıdaki kişiye haber verilmeden takip edilerek izlenebilecek.

Ayrıca Bloomberg HT'nin haberine göre çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşları, devlet büyükleri ve yöneticileri, milli ve manevi değerler, THY tüzel kişiliği, yöneticileri ve çalışanları ile THY iştiraklerinin tüzel kişiliği, yöneticileri ve çalışanları, hakkında eleştiri sınırlarını aşan, kin ve nefret söylemleri içeren, toplumu ayrımcılığa sevk edebilecek, iş barışına zarar verebilecek, etik dışı ve/veya siyasi içerikli ifadeler veya hakaret içeren imalarda bulunamayacak.

Türk Hava Yolları'nın tüm bu kuralları getirmesindeki asıl amacın personellerin mesai saatlerinde görevlerini aksatmalarını engellemek ve Türk Hava Yolları'nın marka saygınlığını koruyarak THY'ye zarar verecek tüm paylaşımlardan kaçınılması olduğu belirtiliyor.