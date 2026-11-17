GTA 6’nın yeni ekran görüntüleri, Leonida haritasındaki dinamik fırtına ve yağışların sürüş, avcılık ve balıkçılık gibi mekanikleri nasıl zorlaştırdığını gösteriyor.

Rockstar Games, The Weather Channel aracılığıyla paylaştığı altı yeni ekran görüntüsüyle GTA 6'nın hava durumu mekaniklerini daha yakından tanıttı.

Leonida haritasında oluşan fırtınalar, yağmur ve rüzgarın çevre, araçlar ve NPC’lerle gerçekçi bir şekilde etkileşime girmesini sağlayarak sürüşten balıkçılığa kadar pek çok aktiviteyi doğrudan zorlaştırıyor. Gelişmiş aydınlatma ve su efektleriyle desteklenen bu öngörülemez atmosfer sistemi, oyunculara çok daha çetin ve kalıcı bir açık dünya deneyimi vadediyor.

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Sürekli değişen ve oynanışı zorlaştıran hava koşulları

Rockstar Aydınlatma ve Render Sanatı Başkan Yardımcısı Owen Shepherd, Florida’nın kurgusal bir yansıması olan Leonida'daki hava koşullarının dakikalar içinde değişebileceğini belirtti. Durumu "yerel, kalıcı ve her şeyden önce dinamik" olarak tanımlayan Shepherd, şiddetli rüzgar ve yağmurun her an bastırabileceğine dikkat çekti.

Paylaşılan görseller arasında Leonida Keys’teki Brian’s Marina’nın dışında yer alan sırılsıklam bir yol dikkat çekiyor. Bu kare, yoğun sisin ve düşen görüş mesafesinin en usta sürücüleri bile nasıl zorlayacağını gösterirken, gerçekçi su damlacıkları oyunun tanıtım fragmanındaki Lucia ve Jason’ın duş sahnesini akıllara getiriyor.

Pelican Valley’den paylaşılan bir başka görüntüde ise yakın zamanda fırtınaya maruz kalmış bir bataklık resmediliyor. Oyundaki aktivitelerden biri olan balıkçılık, fırtına sonrası bulanıklaşan sular nedeniyle avların yerini tespit etmeyi zorlaştırıyor. Üstelik bu değişimler kırsal alanlarla sınırlı değil, Vice City gibi kentsel bölgelerde bile sahilden şehre doğru ilerleyen yoğun sis dalgaları görülebilecek.

Tropikal fırtınalar ve yanıt bekleyen sorular

GTA 6’nın hava durumu mekanikleri kapsamında hem tropikal fırtınalar hem de kasırgalar oyunda aktif olarak yer alacak. Rusty Anchor yakınlarından paylaşılan bir görüntüde dalgalı ve hırçın suların NPC’leri iskelede mahsur bıraktığı görülürken, arka planda bir uçağın üzerinde çakan şimşekler oyunun dinamik bulut sistemini gözler önüne seriyor.

The Weather Channel’ın sosyal medya paylaşımları ayrıca popüler bir avlanma bölgesi olan Gambit Bay’i de öne çıkarıyor. Bu karede ağaç tepelerinin ve çayırlıkların üzerindeki pusun sabah güneşiyle etkileşimi sergilenirken, son görüntüde ise Key Lento trafiğinin sağanak yağışla mücadelesi yer alıyor.

Yeni ekran görüntüleri, atmosferik koşulların oynanışı GTA 5 veya Red Dead Redemption 2’ye kıyasla çok daha fazla etkilediğini doğruluyor. Yine de çıkış tarihi yaklaştıkça oyuncuların aklındaki bazı sorular güncelliğini koruyor. Hayranlar, güçlü kasırgaların binalara kalıcı hasar verip vermeyeceğini ya da yolları geçici olarak kapatıp kapatmayacağını merak ediyor, zira haritada ortaya çıkacak bu tür engeller görevlerin gidişatını da karmaşıklaştırabilir.