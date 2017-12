Türkiye Kart ile Tüm İllerde Parklara Müzelere Girilebilecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üzerinde çalıştıkları Türkiye Kart ile tüm finansal işlemleri tek bir kart üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ve bu kartla tüm şehirlerde toplu taşıma araçlarına binilip müzelere girilebileceğini açıkladı.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018 yılında tüm Türkiye’deki otobüs, metro, milli parklar gibi yerel kart sistemleri ile giriş yapılan yerlerde geçerli olacak ‘Türkiye Kart’ isimli bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Türkiye Kart’ın ülke çapındaki 4 bin 600 PTT şubesinden alınabileceğini aktaran Bakan Arslan, ‘Kredi kartıyla yapabildiğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Bununla da sınırlı değil, İstanbul başta olmak üzere tüm belediyeler ile anlaşmalar yapıyoruz. Otobüsünden, metrosuna her yerde geçecek. İl değiştirdiğinizde ayrı bir kart almanız gerekmeyecek. Milli parklarda, müzelerde, uçaklarda, her yerde geçecek.’ dedi.

Kartın yalnızca toplu taşıma araçlarında ve milli parklara geçerli olmayacağını, aynı zamanda para transferleri için de kullanılabileceğini belirten Bakan Ahmet Arslan, amaçlarının tek bir kart ile tüm finansal işlemleri gerçekleştirmek olduğunu ve bu sistemin dünyada eşine az rastlandığı için ileriki dönemlerde yurt dışına ihraç edilebileceğini belirtti.