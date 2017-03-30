Twitter'ın 140 Karakter Sınırı Daha da Esnetildi!

140 karakter sınırını daha da genişletmek üsteyen Twitter, artık yanıtladığınız tweetlerdeki kullanıcı adlarını karakterden saymıyor.

Hatırlayacağınız üzere sosyal medya devi Twitter geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 140 karakter sınırını esnetmekle ilgili çalışmalar yapacağını söylemiş ve linklerin karakter sınırını işgal etmemesi gibi kararlar almıştı. Şimdi ise Twitter, 140 karakter sınırıyla ilgili yeni bir adım attı.

Twitter'ın yeni düzenlemesiyle birlikte artık atılan tweetlere yanıt verdiğinizde yanıt verdiğiniz kişilerin kullanıcı adları karakter sınırında yer kaplamayacak. Özellikle birden fazla kişinin diyalog halinde olduğu görüşmelerde birden fazla kullanıcı adının yanıt olarak eklenmesiyle birlikte kendi yanıtınızı yazmanız için alan çok sınırlı kalıyordu. Twitter'ın bu yeni düzenlemesiyle sorun ortadan kalkıyor.

Öte yandan Twitter 140 karakter sınırında hala ısrarını sürdürüyor. Daha önce 140 karakter sınırının kaldırılacağı düşünülse de Twitter bu karakter sınırı sayesinde bugünkü konuma geldiğini düşünerek bu karakter sınırını esnetmeyi tercih ediyor. Görünüşe göre bu konuda yeni haberler duymaya devam edeceğiz.