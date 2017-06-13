_turkish_ isimli Twitter kullanıcısının, bu platformu kullanan ilk kişi olduğu tahmin ediliyor. Attığı tweet’ler ise hakikaten görülmeye değer.

Tarih 7 Kasım 2007. Saat 23.00 suları. Keşfetmeye çalıştığı Twitter’a üye olup ‘acaba nasıl bir yer ki burası’ düşüncesiyle hareket eden bir kullanıcı, o an aklına ne geldiyse klavyeye dökmüş ve ruh halinin çok enteresan olduğunu kanıtlar nitelikte tweet’ler atmış.

Hepi topu 15 tweet atan ve kullanıcı adını _turkish_ olarak alan bu kişi, önce ‘turkish’, ardından belirli saat ve gün aralıklarıyla ‘değişik’ tweet’ler atmaya başlamış. Üye olduktan 10 gün sonra son tweet’ini atan ve bir daha da ortalıkta görünmeyen bu gizemli arkadaşın bazı tweet’lerini aşağıda göreceksiniz. Hepsini -özellikle de sonuncusunu- eklemedim, zira biraz küfürbazmış da kendisi. :)