Ulaşım hizmetleri uygulaması olarak çok özgün bir iş modeliyle yıldızlaşan ve milyonlarca kullanıcısıyla dünya çapında hizmet veren Uber’in çöküş sinyalleri verdiği bu dönümde Londra’daki lisansları da iptal edildi.

Londra, en büyük kapital merkezlerden ve Uber gibi bir uygulamanın 3.5 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu önemli bir şehir. Ancak bir dönemin -ki çok da vakit geçmedi- yıldızı olan Uber’in Londra’da hizmet vermesini sağlayan lisansı iptal edildi.

Silikon Vadisi’nin dev şirketlerinden biri haline gelen ve son aylarda akla hayale sığmayacak skandallar sonucunda çöküş dönüme giren şirket, 30 Eylül’den itibaren Londra gibi önemli bir pazardan çekilmek zorunda kalacak. Toplamda 40.000 Uber şoförünün bulunduğu şehir için firmanın Londra Ulaştırma Dairesi’ne (TfL) itirazda bulunması bekleniyor.

TfL, "Uber'in yaklaşımı ve davranışı, kamu güvenliği açısından potansiyel bir takım konularla ilgili olarak kurumsal sorumluluk eksikliğini göstermektedir. TfL, herhangi bir operatörün ruhsat için uygun olduğuna karar verirken memnun edilmesi gereken bir kurumdur” açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Uber Londra'daki genel müdürü Tom Elvidge, "Londra için ulaşım, tüketicinin seçimini kısıtlamak isteyen az sayıdaki bir kişilere yaradı. Mahkemelerle derhal meydan okumak istiyoruz." sözleriyle alınan karara sert bir çıkış sergiledi.

Birkaç ay önce cinsel ayrımcılık gibi vakaların yaşandığı San Francisco’daki Uber merkezinde, kurucu ve CEO Travis Kalanick’in istifası yaşanmıştı. Kendisi istemeden de olsa adının karıştığı ayrımcılık iddialarından sonra aktif görevinden ayrılmıştı.

Bugün yaklaşık 70 milyar dolarlık değeri ile dünyanın en iyi girişimcilik örneklerinden birisi olan Uber, uzun zamandır yerel taksiciliği tehdit ettiği için çoğu yerde tepkiyle karşılanıyor. Ancak kullanıcılar daha hızlı, daha güvenilir ve ucuz olan Uber’i ticari taksilere oranla daha çok tercih ediyor.