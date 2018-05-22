Uber Sürücüsüne Saldıran 2 Taksici Gözaltına Alındı

Günlerdir art arda yaşanan ve büyük tepki çeken olaylardan sonra nihayet beklenen haber geldi ve 2 taksi şoförü göz altına alındı.

Uber sürücüleri, uzun zamandır taksi şoförleri tarafından sözlü ve fiziksel tacize ve şiddete maruz kalıyor. Çalışan ve herhangi bir suç işlemeyen insanlara sözde 'emek hırsızlığı' üzerinden saldıran ve bunu yaparken tehdite ve şiddete başvurmaktan çekinmeyen taksiciler, günlerdir art arda pek çok olaya sebebiyet verdi ve artık herkes bu duruma bir dur denmesi gerektiğini savunuyor.

Geçtiğimiz gün Esenler'de bir Uber aracının önünü kesen taksiciler, sürücüyü tehdit ederek çirkinleşmiş ve olay kameralara yansıyarak sosyal medyada tepki çekmişti. Son bir kaç aydır benzer olayların sayısını artık tahmin etmek dahi mümkün değil ve bir bireyi, üstelik kamusal alanda taciz etmek, dövmek, öldürmekle tehdit etmek nasıl bu kadar kabul edilebilir oluyor, anlamak pek mümkün değil. Ancak nihayet beklediğimiz karar geldi ve olay mahkemeye taşındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kamera görüntüleri ile müşteri ifadelerine dayanarak taksi sürücüleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücüleri göz altına alınarak 'Tehdit, Mala Zarar Verme ve Hakaret' suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

Artık benzer olaylara şahit olmak istemiyoruz, çünkü ortada bir emek hırsızlığı olduğunu düşünmek için tek bir mantıklı sebep bile yok. Bunun üstüne, zaten oldukça zedelenmiş olan imajlarını, şikayetleri haklı kılacak şekilde şiddete baş vurarak iyice dibe çeken taksiciler, caydırıcı cezalar almalı ve bu olayların önü artık kesilmeli. Uber araçları için ortada hukuğa aykırı bir olay varsa, bunun karşılığını taksiciler değil polis yerine getirebilir.