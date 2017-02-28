Vestel’in Mobil Dünya Kongresi’nde yaptığı lansman ile Venüs ailesine bir üye daha eklendi. Venüs Z10 adını alan cihaz, tasarımı ile dikkat çekiyor.

Vestel’in Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması beklenen Venüs V4 serisi, farklı bir sürpriz ile Venüs Z10 modeli ile farklılık gösterdi. Aynı zamanda daha öncesinde IFA 2016’de bize söylenen bilgiye göre MWC’de üst seciye telefon tanıtacağını iddia eden Vestel, ortalama bir telefon ile bizleri karşılıyor.

Vestel Venüs Z10 Özellikleri ve Fiyatı

Vestel’in duyurduğu Z10 modelindeki teknik özellikler şu şekilde;

5.2 inç Full HD ekran

Qualcomm Snapdragon 435 çipseti

Adreno 505 grafik işlem birimi

4GB RAM

64GB depolama kapasitesi (MicroSD kart)

13MP arka (OIS) / 8MP ön kamera

USB Type-C bağlantı

Android 7.0 Nougat

3.050mAh batarya (Quick Charge 3.0)

Parmak izi sensörü

Fiziksel ana ekran tuşu

Aslında cihaza baktığımızda güzel bir tasarım ve genel olarak önemli gelişmeler gözüküyor olsa da Snapdragon 435 seçimi ise biraz düşük kaldığını belirtebiliriz. Şu anda fiyat konusunda bir bilgi vermeyen Vestel'in uygulayacağı fiyat politikası ise satış açısından oldukça önemli olacağını da belirtmek gerek.

Venüs Z serisinin tepe modeli olacak ürünün yanı sıra Venüs E ve Venüs V serisini devam ettirecek olan Vestel, beklenen üst seviye ya da üst seviyeye göz kırpan telefonunu daha sonra bizlere gösterecek olabilir. Çünkü cihaza baktığımızda gerçekten çipsetin düşük kalması dışında gördüğümüz özellikler gerçekten iyi olduğunun altını çizmek gerekli.

Peki, bu özellikler ve tasarımlar ile Venüs Z10 hakkında siz ne düşünüyorsunuz?