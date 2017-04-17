WhatsApp, Büyük Dertten Kurtaracak Bir Özelliği Test Ediyor!

İletişim bilgileriniz değişti ve bundan haberi olmayan büyük bir rehberiniz mi var? Dert etmeyin, WhatsApp derman olmaya geliyor.

Mesajlaşma uygulamasının en sinir bozucu eksikliklerinden birine değinen WhatsApp, iletişim bilgilerimizi değiştirebileceğimiz yeni bir arayüz tasarımını deniyor. Kullanıcıların belki de en çok uyuz olduğu durumlardan birisi, değişen numaranızı tüm rehberinize tek tek bildirmek zorunda kalmanızdır. Yakında yayınlanmasına kesin gözüyle bakılan muhteşem özellik sayesinde otomatik olarak adres defterindeki her kişiye değişen iletişim bilgilerinizle ilgili bir bildirim gidecek.

Bu yeni özellik sayesinde büyük bir külfetten kurtulacağımızı söyleyebiliriz. Nitekim rehberimizdeki kişilerle sadece WhatsApp üzerinden iletişim kurmuyor, sms, arama gibi iletişim seçeneklerini de kullanıyoruz. Ayrıca uygulamayı kullanmayan kişilerimize söz konusu bildirim haliyle gitmeyecek. Bu durumun WhatsApp’a daha fazla kullanıcı kazandırması bile muhtemel.

Bu özellik, Windows Phone ve Windows 10 Mobile için WhatsApp'ın beta sürümü üzerinde görüldü. Yeni iletişim bilgilerimizi paylaşabileceğimiz kişileri de kolayca belirleyebiliyoruz.

Bununla birlikte hangi seçeneği seçerseniz seçin, otomatik olarak yeni numaranıza katıldığınız herhangi bir grup sohbeti uyarılıyor. Böylece üyesi olduğunuz bir grupta yönetici değilseniz, o kişiye tekrar gruba girmek için ulaşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Yeni özellik şu an için deneme aşamasında ve geri dönüşlerin olumlu olması durumunda dağıtımına başlanacak. Açıkçası olumsuz olması için bir neden göremiyor ve bu özelliğin en kısa zamanda yayınlanacağını düşünüyoruz.