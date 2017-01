Windows 10 Oyun Modu, Xbox One'ın da Gücüne Güç Katacak!

Bahar aylarında yayınlanması beklenen güncellenmiş Windows 10 Oyun Modu, sadece W10 oyunlarını değil; Xbox One ve Project Scorpio'yu da zirveye taşıyabilir.

Windows 10'un yeni "Oyun Modu" ilk kez, sızan W10 Build 14997'de açığa çıkmıştı. Windows 10 Oyun Modu, oyunların temel önceliklerini belirleyerek, buna göre kaynak düzenlemesi yapıyor. Böylece oyun performansı azami düzeyde yükseliyor. Bahar aylarında Creators Update yapısı ile karşımıza çıkacak Oyun Modu, yalnızca PC oyunlarına değil, Xbox One ve Project Scorpio'ya da destek sağlayacak.

Peki bu nasıl mümkün olacak? Cevabı iki kelime: Helix Projesi. Helix Projesi; Xbox One, Windows 10 ve Xbox Project Scorpio ile arasında bağlantı kurması için geliştirildi. Aynı zamanda bir Scorpio geliştirici kiti olduğundan, tüm Windows 10 temelli yapımların performansını yükseltiyor. Sızan dedikodulara göre Microsoft'un amacı Xbox One oyunlarından 1080p'de, Project Scorpio oyunlarından ise 4K çözünürlükte 60 FPS performans elde etmek. Hali hazırda Xbox One oyunlarının geliştirilmesinde, Evrensel Windows Platformu mimarisinden yararlanılıyor.

Evrensel Windows Platformu (UWP), geliştiricilerin önlerindeki sınırları ortadan kaldırıyor ve optimizasyon sorunlarının başlangıçta fark edilmesine olanak tanıyor. Söz gelimi 4K, Windows 10 PC oyunlarının yüzde 95'i Project Scorpio ile hiç sorun yaşamadan çalışabilecek.

Asıl deney Resident Evil 7 olacak. Resident Evil 7'nin 24 Ocak'ta satışa sunulacak. Resident Evil 7, şimdiden UWP trenine atlamış bile. Yapım, 4K çözünürlüğe hem Project Scorpio'da ve PC'de destek verecek.

Project Scorpio, Xbox eko-sisteminin kaldıracı konumunda olacak. Çapraz paltform mimarisi sayesinde aynı oyunu; gerek konsolda, gerek PC'de, gerek ARM Temelli bilgisayarda çalışan Windows 10'da, hatta gelecekteki akıllı telefonlarda bile benzer performanslarda oynayabileceğiz. Gears of War 4, Astroneer, Halo Wars Definitive Edition ve Killer Instinct gibi yapımlar da çapraz platformun nimetlerinin somut örnekleri konumunda bulunuyor. Yine de usta oyuncular, benzer performansları Resident Evil 7 gibi yeni nesil oyunlarda görmeden rahat etmeyecektir.