Windows 95 'Akıllı' Telefon Olsa Nasıl Olurdu?

Henrique Perticarati, bir zamanların oldukça ses getiren işletim sistemi Windows 95'i bir telefon olarak hayal etti ve konsept bir proje geliştirdi.

1995 yılını kimler hatırlıyor? İlk Playstation piyasaya çıktı, DVD’ler henüz yeni tanıtıldı ve internet toplumda yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Peki ya Windows? Windows 95, gelişmiş grafiksel kullanıcı arayüzü(GUI) ve Internet Explorer’ın ilk sürümleriyle bilgisayar dünyasını saran ilk fırtına oldu.

Sizce Windows 95 bir akıllı telefon olsaydı neye benzerdi? Behance tasarımcısı Henrique Perticarati, merak edenler için bir Windows 95 konseptli retro bir ‘akıllı’ telefon tasarladı. Bu tuğla tasarımlı telefon, 90’ların Sony Mavica kamerasına sahip. Ayrıca cihaza bir yazıcı ve ‘yüksek hızlı’ internet bağlantısı için ethernet kablosu da bağlayabilirsiniz. İşletim sisteminin Windows 95 olduğunu söylememize gerek yoktur herhalde.

Windows 95 telefona dahili olarak gelen Notepad, evrak çantası ve telefon çevirici ile kendinizi patron gibi hissedebilirsiniz. Tabii 90’ların patronu. Eğer Henrique Perticarati’nin konsept Windows 95 telefonunu daha detaylı olarak incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.