Xaomi'nin alt markası Redmi, Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu için ürettiği Redmi Note 13 Pro+ World Champions versiyonunu tanıttı.

2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin, oldukça çekişmeli geçen ve 3-3 berabere tamamlanan maçın ardından penaltılar ile Fransa'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı müzesine götürmeye hak kazanmıştı. Turnuvanın sona ermesinden bir buçuk yıl sonra Redmi, Hindistan'daki 10. yılını kutlamak için Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition'ı tanıttı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da faaliyete başlamasının 10. yılı için ikonik 10 numaralar çıkaran Arjantin'i tasarımın merkezine alan Redmi, bu modelde kozmetik değişikliklere giderken donanım anlamında cihazın hiçbir farkının olmadığını görüyoruz.

SIM kart iğnesinde bile Arjantin amblemi

Redmi Note 13 Pro+ World Champions'ın kutusundan çıkan şarj aletinin ve SIM kart çıkarma iğnesinin üzerinde de Arjantin Futbol Federasyonu'na (AFA) ait logo bulunuyor. Telefonun arka kısmı ise Arjantin milli takımının ikonik çizgilli formasından ilham alıyor. Burada bulunan 10 numara ise hem firmanın ülkedeki 10. yılına vurgu yapıyor hem de Lionel Messi'nin milli takımdaki forma numarası olarak biliniyor. Ayrıca şarj kablosu da Arjantin'in bayrağındaki mavi tonuna sahip.

Telefondaki değişiklikler bununla da sınırlı değil. Yeni versiyonda özel bir kilit ekranı, özel duvar kağıtları ve ikon paketleri bulunuyor. Telefonun tek bir varyasyonu bulunuyor, o da 12GB RAM + 512GB depolama alanı konfigürasyonuna sahip.