Xiaomi Mi 5X'in 32 GB Versiyonu da Satışa Çıkarıldı

Xiaomi'nin orta seviyede ilgi çeken çift kameralı akıllı telefonu Mi 5X, yeni bir depolama birimiyle birlikte geliyor.

Haziran ayında hakkında reklamlar çıkan ve son zamanlarda da tanıtılan Xiaomi Mi 5X, en düşük 64 GB depolama kapasitesiyle geliyordu. Bunu fazla gören Xiaomi 32 GB varyantını da satışa sundu.

26 Temmuz'da resmen Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtılan Mi 5X, 5,5 inçlik Full HD ekran, Qualcomm Snapdragon işlemci ve 4 GB RAM ile gelerek bize herhangi bir sürpriz yapmamıştı. Depolama kısmında 64 GB sunan telefon 220 dolardan satılıyor.

Bu fiyatı Xiaomi iç markette fazla görmüş olacak ki cihazın bir de 32 GB depolamaya sahip modeli bugün satışa çıkarıldı. Daha düşük kapasiteli model donanımsal anlamda herhangi bir fark içermezken sadece dahili depolamayı yarıya indiriyor. Bu yeni varyant Xiaomi'nin internet mağazasında 195 dolardan bulunabilir.