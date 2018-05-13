Yaralı Askerin Kolunda Tam Fonksiyonlu Kulak Yetiştirildi!

ABD ordusuna ait tıp merkezinde; kaza sonucu kulağını kaybeden askerin kaburgasından alınan doku, koluna yerleştirilerek tam fonksiyonlu yeni bir kulak yetiştirildi.

Hepimiz kuyrukları kopan kertenkelelerin kuyruklarını yeniden oluşturabildikleri bilgisine aşinayız. Peki bu yenilenme sürecinin başarılı olarak insanlar üzerinde de gerçekleştirilmeye başlandığından haberdar mıyız?

Gün geçmiyor ki teknoloji tıp alanına da etki edip yeni gelişmeler ortaya çıkarmasın. Amerika Birleşik Devletlerinde orduya bağlı genç bir asker olan Shamika Burrage, 2016 yılında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu; henüz 19 yaşındayken sol kulağını kaybetmiş, aylarca rehabilitasyon sürecine girmek zorunda kalmıştı. Fakat şimdilerde kazanın izlerini büyük oranda atlatan asker, iyileşmesinin yanı sıra hayatına yepyeni bir sol kulak ile devam etmeye hazırlanıyor. Buragge, tamamen kendi vücuduna ait yeni bir kulağa sahip olacağı için modern tıbbın nimetlerine koca bir teşekkür borçlu, nitekim gerçekleştirilen işlem de en az sonucu kadar ilginç.

2016 yılında William Beaumont Ordu Tıp Merkezinde görevli cerrahlar, kazadan sonra kendine gelen Buragge’e oldukça ilginç bir tedavi planı önerisinde bulundular. Bu plan 19 yaşında genç bir kadının protez bir kulaktansa gerçek bir kulağa sahip olmayı hak ettiği sonucuyla ortaya çıkarılmış, deneysel bir çalışmaya dayanıyordu.

Plana göre Beaumont’un kaburgalarından alınan kıkırdak doku; bir tohum gibi kullanılarak hastanın koluna, derisinin altına yerleştirilecek ve orada büyümeye bırakılacaktı. Başlarda bu konuya oldukça soğuk bakan kazazede asker, bir süre sonra bu çalışmanın denemeye değer olduğuna karar vererek prosesin işlemesine onay vermiş bulundu.

Aradan geçen 2 yıl sonra bahsi geçen kulak, Buragge’ın kolunda gelişimini tamamlamış ve bir dizi işlem sonucunda ait olduğu yere dikilmiş durumda. Üstelik sağlık durumu son derece yerinde olan asker, uzun vadede hiç bir yara izi taşımayacak, zira oluşturulan kulak tam anlamıyla eskisini aratmayacak bir şekilde kan dolaşımına izin veriyor. Daha da ilginci kazazede askerin sol kulağı artık tamamen duyabiliyor. Özetlemek gerekirse kazada sol kulağına kaybeden Shamika Burrage'ın yaklaşık 2 yıl sonra eski kulağının birebir kopyasına sorunsuz bir şekilde ulaşmasına yalnızca 2 ameliyat kaldı. Önünde sorun yaşamasına sebep olacak hiçbir engel gözükmüyor.

Umarız ki Buragge’dan gelen bu güzel haberler; tıp dünyasının önünde daha nice gelişmeye gebe olur, savaş ve kazalarda uzuvlarını kaybetmiş insanlar için devrim niteliğinde bir başlangıç olarak anılır.