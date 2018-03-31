Nükleer Bomba Atılırsa Neler Olacağını Gösteren Harita

Nükleer bombalar, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana insanlığın kendi başına açtığı en büyük bela. Çoğumuz böyle bir etkiyi gözleriyle görmek, geçekten deneyimlemek istemiyor. Öte yandan hiçbir şeyin kullanılmamak üzere üretildiğini düşünmüyoruz. Bu nedenle bu harita, size nükleer silahların ne kadar ölümcül olduklarını gösterecek.

Dünyanın süper güçleri kıyasıya bir nükleer rekabet içindeler. Her hafta sayısız testler yapılıyor ve Rusya ile ABD başta olmak üzere, neredeyse her mevsim yeni bir nükleer füze çeşidi görüyoruz. Bu kadar yatırım, böylesine ölümcül silahlar umuyoruz ki gövde gösterisinden başka bir şey amaçlamıyorlardır. Çünkü kullanılmaları durumunda insanlığın geri dönülmesi zor bir kıyıma uğrayacağı biliniyor.

Böyle bir ortamda yaşarken, nükleer silahlar ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. İşte bu nedenle kurulan Outrider Foundation isimli bir dernek, internet üzerinden kontrol edilebilen etkileşimli bir harita servisi hazırladı. Site üzerinde istediğiniz bölgeyi ve sunulan nükleer bomba seçeneklerinden birisini seçerek, olası etkilerini istatistiksel olarak görebiliyorsunuz.

Servisi nasıl kullanacağınızı hemen anlatalım:

Giriş sayfasında, bulunduğunuz konumu ve istediğiniz her yeri aramanızı sağlayacak bir kutucuk var:

"Use my location" butonu, giriş yaptığınız cihazda konum hizmeti sağlanıyorsa kullanabileceğiniz bir hizmet. Biz "Enter a location" bölmesini tavsiye ediyoruz. Oraya yaşadığınız şehri ya da istediğiz yeri yazabilirsiniz.

Hemen aşağıda İstanbul'a atılmış olan bir Tsar bombasının etkilerini görüyorsuz:

Tsar bombası en tehlikeli nükleer silahlardan birisi olarak biliniyor. Sitenin simüle ettiği rakamlara göre İstanbul Beyoğlu civarlarına bir Tsar bombası düşseydi sonuçlar şöyle olacaktı:

Ölüm: 6 milyon 610 bin 890 kişi

Yaralanma: 2 milyon 635 bin 791 kişi

Radyasyon alanı: 49.8 kilometre kare

Alev topunun etki alanı: 70.40 kilometre kare

Şok dalgasının ulaştığı alan: 555.2 kilometre kare

Sıcaklık: 5149 kilometre kare

Sistem, sonuçları mil cinsinden veriyor ve alan ölçüsü olarak gösteriyor. Yani göreceğiz rakamlar, örneğin şok dalgasının dairesel yarı çapını değil, etki ettiği alanları gösteriyor.

Bomba seçenekleri arasında etkilerini gözlemleyebileceğiz 4 farklı nükleer silah var. İlki dünya üzerinde ilk defa bir savaşta kullanılan Little Boy, ikincisi Kuzey Kore tarafından üretilen kıtalararası balistik füze Hwasong-14, üçüncüsü ABD üretimi olan W87 ve son olarak yukarıda İstanbul üzerindeki etkilerini gördüğünüz SSCB üretimi olan Tsar bombası.

Her bir etki alanın üzerine tıklayarak detaylarını görebileceğiniz servise buradan ulaşabilirsiniz.