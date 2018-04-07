Knowhere News İsimli Sitede Haberleri Yapay Zeka Yazıyor

Knowhere News isimli yeni haber sitesinin haberlerini bir yapay zeka hazırlayacak. Sunulan haberlerin tarafsız ve gerçek olması için tasarlanan bu yeni habercilik anlayışı, gelecekte bir hayli yaygınlaşacak gibi görünüyor.

Yapay zekaya ve yapabileceklerine dair olumsuz yorumlar ve kıyamet senaryoları artmış olsa da insan, kendi geliştirdiği teknolojileri en iyi şekilde nasıl kullanacağını bildiğini ve kontrolün hala kendisinde olduğunu yeni projeler ile kanıtlamaya devam ediyor. İnsan ırkı olarak yapay zekayı kullanacağımız yeni alan ise 'gazetecilik'. Üstelik vadettiği gazetecilik ve habercilik anlayışı %100 doğru bilgi ve tarafsızlık içeriyor.

'Knowhere News' isimli bir site ile kullanıma sunulan yeni hizmetin çalışma şekli ise aslında oldukça basit. Yapay zeka, internet üzerinden o an popüler olan bir konuyu tarayarak seçiyor. Bu konuya dair internette yer alan tüm haberleri inceliyor. İncelediği binden fazla haber kaynağının içinde muhalif haberler, yandaş haberler gibi her kesimden haber yer alıyor. Tüm bu haberleri inceledikten sonra 60 saniye gibi kısa bir sürede ortaya bir haber metni çıkıyor.

Haber oluşturulurken kullanılan kaynakların ve haberin doğrulu ise güvence altında. Knowhere News, en çok dikkat ettikleri şeyin haberin doğruluğu olduğunu söylüyor. Politik haberlerde ise yapay zeka, ürettiği tarafsız haberin yanında 'sağ' ve 'sol' olarak nitelendirilebilecek, iki farklı başlıklı versiyonunu da üretir. Bu da haberlerin sağ ve sol basında nasıl farklı yer aldığını görebilmek için mantıklı bir adım. Aynı zamanda bir haberin aynı şekilde'pozitif've 'negatif' olarak nasıl servis edildiğine dair, objektif hazırlanmış bir haberin negatif ve pozitif başlıklı versiyonları da haber sitesinde yer alacak.

Kullanılan görselleri de, tarafsızlığı ilke edinerek habere ekleyeceği söylenen yapay zekanın, gazetecilik yapan insanları da işinden etmeyeceği söyleniyor. Zaten şu an, yapay zekanın hazırladığı tüm haberler, editörler tarafından içeriği değiştirilmeden, yalnızca dili daha 'insansı' hale getirebilmek için düzenleniyor. Düzenlenen haberler tekrar yapay zeka sistemine eklenerek, yapay zekanın zaman içince kendini bu konuda da geliştirmesi sağlanıyor.

Tarafsız ve gerçek haberciliğin yaygınlaşması için büyük çaba harcanan bir dönemde, bunu bir yapay zeka ile sağlamış olmak şaşırtıcı ancak sevindirici. Sizce yapay zekanın hazırladığı haberlerin tümü güvenilir ve tarafsız olacak mı? Yoksa yapay zeka da bir süre sonra kendi tarafını seçip onun yanında mı duracak?