Yemek Yerken Su İçmek Zararlı mı?

Özellikle televizyon programları ve sağlık programları yemek yerken su içmemizin çok sağlıksız olduğunu söylüyor, peki gerçekten öyle mi?

Televizyonda herhangi bir sağlık programını izlerken kesinlikle şunu duymuşsunuzdur: "Yemek yerken su içmek sağlığa zararlıdır, kilo aldırır yahut mide asitlerinizi sulandırır." İnsanlar, bu tip şeyleri genelde araştırma gereği duymaz, ya da çok da umursamaz. Peki bu mitin gerçeklik payı var mı?

Midemizde Suya veya Yiyeceklere Ne Olur?

Sindirim süreci, yemeğinizi yediğiniz andan itibaren başlar. Yiyecekleri çiğnediğiniz sırada, sindirim için gerekli enzimleri içeren tükürük ile beraber yiyeceğinizi yersiniz. Daha sonra, yumuşatılmış yiyecek, midemize girer. Yediğiniz besinlerin sıvıya dönüşmesi için 4 saat gereklidir.

Su ise uzun süre midede kalmaz. Suyun mideden çıkması yaklaşık 10 dakika sürer, yani yemek yerken su içerseniz midenizde minik göller oluşmaz. Aksine su, yiyeceklerin midemizde çok daha kolay sindirilmesini sağlar.

Su ya da Diğer Sıvı Gıdalar, Mide Asitliğini Azaltmaz

Vücudumuz karmaşıktır ancak çok iyi bir sisteme sahiptir. Eğer mide, bir şey sindiremediğini 'hissederse' daha fazla enzim üretir ve içerdeki sıvıların asitliğini arttırır. Yarım litre su içseniz bile bu durum, asitlik seviyesini etkilemez. Ancak bazı çalışmalar göstermiştir ki, bazı gıdaların midemizin asitlik seviyesini azaltır ama midemiz çok çabuk normale döner.

Bol Sıvı Tüketimi Sindirim Hızımızı Etkilemez

Tamamen sindirilmeyen hiçbir besin, sıvıyla birlikte bağırsağa gitmez. Bu durumu kanıtlayan hiçbir bilimsel çalışma yoktur.

Yani Yemek Yerken Sıvı Tüketebilir miyiz?

Yemek yerken su içmenin hiçbir zararı yoktur. Aksine su, katı gıdaları daha rahat tüketmenize yardımcı olur. Ancak uyarmalıyız ki yemeğinizi yutmadan önce de su içmemeniz gerekir. Çünkü, gerekli enzimlerle birlikte besinlerin midenize iniş yapması gerekiyor.

Yemek yerken herhangi bir şey içmenin belirli avantajları da var. Araştırmalar, bir kişinin bir miktar su içmesi için durduğunda, yeme sürecini yavaşlattığını gösteriyor. Sonuç olarak, insanlar su içerken daha az yavaş yemek yiyor. Su yerine yemekle çay içmeyi sevenlerdenseniz bunda da bir beis yok. Araştırmalar, çay veya su içtikten sonra midenin asitlik seviyelerinde bir fark olmadığını gösteriyor.