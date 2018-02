Yeni Gmail Go Uygulaması Google Play'de !

Dünyanın en popüler e-posta uygulaması Gmail, sonunda “Go” versiyonuna kavuştu.

Google giriş seviyesi cihazlara yönelik Android Oreo Go Edition sürümü ile birlikte birçok varsayılan uygulamasını yenilenerek, daha düşük kaynak ve veri tüketimine sahip versiyonlarını yayınlayacağını duyurmuştu. Bu uygulamalardan olan Files Go'nun ardından Youtube Go ve Map Go'yu yayınlayan Google son olarak versiyonlarına bir yenisini ekleyerek Gmail Go'yu kullanıma çıkardı.

Uygulama Google Play'de kullanılabilir durumda, ancak şu an için sadece sınırlı bir ülke grubuna ve Android 8.1 Oreo çalıştıran cihazlara indirilebilir. Denemek veya cihazınıza yüklemek istiyorsanız, APKMirror tarafından paylaşılan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Gmail Go, normal Gmail uygulaması üzerinden yapabileceğimiz hemen her şeyi Gmail Go versiyonu üzerinden de yapabiliyoruz. Ancak, daha az RAM kullanan uygulama,1 GB'li telefonlarda bile seri çalışabilecek bir alt yapıya sahip. Uygulamada görüntüleri istek üzerine yüklemek gibi veri tüketimini azaltan önlemler alındığı için uygulama içerisindeki resimleri sadece siz isterseniz cihazınıza indirileceğini söyleyelim. Gmail Go, bu sayede ciddi mobil veri tasarrufu sağlayabileceği için adından kısa sürede bahsettirecek gibi duruyor.

Google'ın yeni sürüm için yaptığı açıklama ise şu şekilde karşımıza çıkıyor; “Sevdiğiniz Gmail artık daha hafif ve bir o kadar hızlı. İletilerinizin güvenliğini sağlayan ve düzeninizi korumanıza yardımcı olan akıllı bir gelen kutusuna sahip olun. Gelen postalara ilişkin bildirimler alın, sonra da ister internete bağlanarak isterse bağlanmadan iletileri okuyup yanıtlayın. Ayrıca, güçlü arama işlevi ile iletileri hızla bulabilir ve daha pek çok işlem yapabilirsiniz."

Son olarak şu bilgiyide sizlerle paylaşmak istiyoruz, Gmail Go’un performansından memnun kalmamanız durumunda, uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak için Ayarlar’a gitmek yerine, Play Store’dan kaldırmanız gerekecek. Google daha performanslı uygulamalar üretmek adına "Go" serisine hız kesmeden devam ediyor. Uygulamaların tüketicileri de şimdilik durumdan memnun gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?