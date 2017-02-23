Yeni Parmak İzi Sensörleri Yıl İçinde Geliyor!

Başta Samsung olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi, yeni parmak izi sensörlerini sunmaya hazırlanıyor. Bahsi geçen mimari, telefonların arkasında konumlanacak.

Parmak izi sensörleri akıllı telefon endüstrisinde bir standart haline geldi, ancak parmak izi sensörlerinin hala bazı zaafları mevcut.

Daha fazla akıllı telefon üreticisi "Ev Düğmesini" kaldırmaya ve çerçevesiz tasarıma geçmeye başladıkça, parmak izi sensörleri yavaş yavaş telefonların arka gövdesinde yer almaya başlıyor.

Birkaç ay önceki söylentiler, Samsung Galaxy S8'in ekranda gizli parmak izi tarayıcı özellikli ilk akıllı telefon olabileceğini iddia etmesine rağmen, telefonun son görüntüleri Güney Koreli şirketin tamamen farklı bir çözüm seçtiğini ortaya koyuyor.

Parmak izi modülü üreticisi CrucialTec, söz konusu alana ilk yatırım yapan üreticilerden biri. Firmanın güvenlik çözümü, akıllı telefonun ekranında parmak izi kimlik doğrulamasına izin vererek bir Giriş düğmesi eklemenin veya büyük olasılıkla, tarayıcının cihazın arka tarafına yerleştirilmesine işaret ediyor.

Bir CrucialTec yetkilisi, şirketin Ekran Parmak İzi Çözümü veya DFS olarak adlandırdığı parmak izi çözümünün müşterileri tarafından limdiden olumlu tepkiler aldığını ve yeni donanımla zenginleşen ilk akıllı telefonların 2017'de piyasaya sürüleceğini doğruladı.

