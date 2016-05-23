1.5 milyon civarı takipçisi olan, kimine göre özenilecek, kimine göre ise hiç de hoş olmayan bir hayat yaşıyan ünlü Instagram fenomeni Taha Özer, iddia edildiği üzere sosyal medya hesapları üzerinden cinsel ilişkilerini paylaşması nedeni ile gözaltına alındı.

Büyük bir ayakkabı firmasına sahip Taha Özer, geçtiğimiz günlerde müstehcen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Yerli Dan Bilzerian' gibi lakaplar takılan Özer, emniyet tarafından ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıktı.Sonrasında ise adli karar sonucunda serbest bırakıldı.

Cicişler diye bilinen Esra-Ceyda kardeşlerle de geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Taha Özer, bir röportajda sorulan "Babanız özel hayatınız hakkında böyle paylaşımlar yapmanıza kızmıyor mu?" sorusuna ise "Özel hayatım ve kurumsal kimliğim farklı. Özel hayatım, kimseyi ilgilendirmez." cevabını vermişti.

Takipçileri tarafından özenilen, ancak onu sevmeyen insanlar tarafından belki gıpta ile belki de ayıplamaları yüzünden şikayet edilen Taha Özer'in paylaşımları ise tüm hızı ile devam ediyor. Kadınların ilgi odağı olmuş bu adamın epey bir şikayet almış bir paylaşımı ise yukardaki gibi.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taha Özer'in özel hayatı gerçekten kimseyi ilgilendirmez mi yoksa böyle paylaşımlar hakikaten sosyal medya kullanıcıları için hoş olmayan paylaşımlar mı?