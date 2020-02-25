Bir YouTuber, 1 Milyon Kibrit Kullanarak Roket Yaptı (Video)

Bir YouTuber, 1 milyon kibrit ve karton kullanarak bir roket yaptı. Daha sonra roketi ateşleyerek, ortaya çıkan muhteşem görüntüleri paylaştı.

Technical Tech Tube adlı bir YouTube kanalı, sadece 4.000 takipçiye sahip olsa da yapımı 750 saat süren bir roketle dikkatleri üzerine çekti. YouTuber, 1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı ve ateşledi. Roket sadece görsel bir şölen sunmak için tasarlandı ve gökyüzüne çıkamasa da yerden az da olsa yükselmeyi başardı.

YouTuber, roketin yapımı için yüzbinlerce kibriti keserek daire şeklindeki kartonlara tutkalla yapıştırdı. Ardından kartonları üst üste yerleştirerek roket için bir yanma odası oluşturdu. Ayrıca kibritlerin fosfordan oluşan üst kısımlarını toz haline getirerek, roket için yakıt olarak kullandı. Roketin içini tamamen kibritlerden elde ettiği toz fosforla doldurdu.

YouTuber'ın aylarını vererek yaptığı roket, ateşlenmesinin ardından birkaç saniye içinde yok oldu. Ancak roketin yavaşlatılmış görüntüsü ve ortaya çıkardığı ateş, güzel görüntülere sahne oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu uzay roketi bizi Ay'a götürmekten çok uzak... Hatta yer çekimine bile karşı koyamadı desek yeridir.

1 milyon kibritle yapılan roketin ateşlendiği anlar: