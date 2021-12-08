2021 Yılı Zoom Alışkanlıkları Verileri Açıklandı

2021 Yılı Zoom kullanım alışkanlıkları verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre en fazla katılım yataktan gerçekleşirken, Zoom'un en çok kullanıldığı gün Dünya Sarılma Günü oldu.

COVID-19 pandemisinin patlak vermesi ve çoğumuzun eğitim ve iş hayatını uzun bir süre uzaktan sürdürmek zorunda kalmasıyla Zoom uygulaması hepimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket ise Zoom’un 2021 yılındaki kullanım alışkanlıklarını ortaya serdi.

15 Kasım 2020 ile 15 Kasım 2021 tarihleri arasındaki kullanıcı verilerine göre 2021 yılı içerisinde dünya genelinde 200 farklı ülke ve bölgede kullanılan Zoom’da toplantı trafiğinin en yoğun olduğu günler sırasıyla çarşamba, salı ve perşembe oldu. Ortalama toplantı süresinin 54, bu toplantılara katılan kişi sayısının ortalama 10 olduğu ortaya çıkan ankette, Zoom toplantılarının en yoğun olduğu gün ise 21 Ocak, yani Dünya Sarılma Günü oldu. Zoom’dan yapılan aramaların en yoğun olduğu dün 21 Şubat olarak belirlenirken, online seminerler içinse en yoğun tarih 25 Şubat olarak öne çıktı.

Zoom görüşmeleri sırasında en çok tercih edilen kıyafet rahat kıyafetler, en çok kullanılan ifade ise "Sesiniz kısık"

Ankete katılan kullanıcıların %68’i, toplantı esnasında normalde resmi olan iş kıyafetlerindense pijama gibi daha rahat kıyafetleri tercih ettiklerini kaydetti. Buna ek olarak katılımcıların %47’sine göre Zoom toplantısı esnasında bir şeyler yemek uygun değilken, %26’sı da görüşmelerden önce duşa girme ihtiyacı duymadıklarını belirtti.

Anket kapsamında Zoom’da 2021 yılı boyunca en çok kullanılan ifadelerin neler olduğu da ortaya çıktı. Buna göre en sık kullanılan ifade %71 ile “Sesiniz kısık” iken, bu ifadeyi %57 ile “Herkes ekranımı görebiliyor mu” ve %21 ile “Bir sonraki slayt lütfen” izledi.

Bu süreç içerisinde Zoom üzerinde yapılan aktivitelerden en popüleri, %73 ile happy hour ve oyun gecesi buluşmaları oldu. Bunun dışında katılımcıların %34’ü de egzersiz programları ve yemek kurslarına katıldıklarını ifade etti. Ankete göre kullanıcıların %75’i ise görüşmelerin sonunda el salladı.

Toplantılara katılım en fazla yataktan gerçekleşti

Kullanıcıların toplantıya en çok katıldıkları yer ise %42 ile yatak oldu. Yatak haricinde en çok toplantıya katılım; %21 ile koşu ve yürüyüş esnasında, %11 ile de toplu taşımada gerçekleşti. Zoom’un en sevilen özelliklerinden birisi olan arka plan değiştirme özelliğinde en çok kullanılan arka planlar %26 ile açık hava manzaraları, %25 ile bulanık arka plan ve son olarak %20 ile katılımcının çalıştığı kurum ile ilgili arka planlar oldu.

Bunun dışında kullanıcıların %43’ü, Zoom görüşmesine katılmadan önce bulundukları odanın sadece kamerada gözüken kısmını temizledi. Ebeveynlerin %43’ü çocuklarını görüşmede bulunana diğer katılımcılara gösterirken, katılımcıların %39’u da yakın arkadaşları ile eğlence amaçlı olarak özel yayınlar yapıp sohbet etti. Katılımcıların %36'sının evcil hayvanları toplantı esnasında kadraja girerken, kamera açık bir şekilde görüşmeye katılanların sayısı da %63 olarak belirlendi.

Peki pandemi de siz Zoom'u en çok nasıl ve ne için kullandınzı? Bizimle paylaşın!