ABD'de Patricia adında 101 yaşındaki bir kadın, American Airlines şirketinin sisteminde bir yaştan sonrasının algılanamadığını ortaya çıkardı.

Dünyadaki en basit programdan en gelişmişine tüm programların bazı parametreleri bulunur ve bu parametrelere göre hareket ederler. Peki ya bir gün bir şekilde parametrelerin dışına çıkmayı başarırsanız ne olur? 101 yaşındaki Patricia adlı kadın ve American Airlines'ın durumunda bol bol sürprizlerle karşılaşıldığını görüyoruz.

Soyadını vermek istemeyen ancak adının Patricia olduğu belirtilen bir kadın, uzun yıllardır havayolu ile seyahatlerini gerçekleştiriyor. American Airlines'ın sistemi ise görünüşe göre bir insanın 1922'de doğmuş olmasını kesinlikle algılamıyor ve yetişkin bileti almasına rağmen Patricia'yı 1 yaşında bir bebek olarak görüyor.

Havayolu şirketi çalışanları da şaşırıyor

Patricia şimdiye kadar yaşadığı ilginç olayları da belirtmeyi ihmal etmiyor. Asırlık çınar, daha önce bebek sanıldığı için kendisine havaalanı içi transfer aracı ayarlanmadığını çünkü çalışanların onu "kucakta taşınacak bir bebek" olarak beklediklerini söylüyor.

Eski bir hemşire olan Patricia, 97 yaşına kadar tek başına seyahat ettiğini ancak göz bozuklukları yüzünden artık kızı ile yolculuk ettiğini söylüyor. Havayolu şirketinin sistemleri ise hâlâ 100 yaşının üzerinde bir insan olabileceğine inanamayıp kadının doğum yılını 2022 olarak görmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak American Airlines'tan gelen bir açıklama bulunmuyor.