Bazılarımız için uçaklar, karmaşık makinelerden çok daha fazlasıdır. Onlar, insan yapımı harikaların gökyüzündeki temsilcileridir. Peki, bu uçan devlerin altında dikkatinizi çeken o bölme benzeri yapıları fark ettiniz mi?

Uçak seyahatlerinde cam kenarında oturanlar mutlaka görmüştür. Uçak kanatlarının altında bölme benzeri yapılar yer alır.

Oldukça önemsiz gibi görünen bu bölmeler, aslında bir uçağın olmazsa olmazıdır!

Bu yapılar, kanatlar altında yer alan Flap Track Fairings (FTF), yani flap paleti kaplamalarıdır.

Kaplamalar, uçak kanatlarının altına akıllıca yerleştirilmiş ve âdeta tekne görünümünde tasarlanmıştır. Bunun nedeni, FTF'lerin uçuş sırasında açılıp kapanabilen flapların çalıştırma mekanizmasını çevrelemesi ve korumasıdır.

Kaplamaların boyutu, flap yollarının uzunluğuna göre değişir ve genellikle kanatların aerodinamik yapısını korumak için tasarlanmıştır.

Peki ama neden bu kadar önemli?

Flaplar, uçak kanatlarının şekil değiştirebilmesini sağlayarak düşük hızlarda bile yüksek kaldırma kuvveti üretebilir. Kalkış ve iniş sırasında uçaklar, daha düşük stall hızlarına ihtiyaç duyarlar ve işte bu noktada, flaplar devreye girer.

Aynı zamanda flaplar, kanatların eğimini artırarak kaldırma katsayısını yükseltir. Sürüklemeyi artırarak uçağın daha kontrollü şekilde yavaşlamasına yardımcı olur.

Flaplar, kanatların altındaki bir ray sistemine monte edilmiştir ve bu sistem pilotun komutuyla aktive edilir.

Pilot, flapların uzatılmasını istediğinde ray sistem üzerinde hareket ederek kanatların arka kenarını aşağı doğru çeker.

Bu hareket, kaldırma ve sürüklemeyi artırarak uçağın hava koşullarına daha uyumlu hâle gelmesini sağlar.

Peki siz daha önce bu bölmeleri görmüş müydünüz?

İlginizi çekebilecek diğer uçak içeriklerimiz: