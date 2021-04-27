11 Eylül Saldırılarının Hiç Görülmemiş Fotoğrafları Çıktı

Liam Enea isimli bir kişi, dört yıl önce kaybettiği büyük annesinin fotoğraf albümünde Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili fotoğraflar buldu. Bu fotoğraflar, 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen ve 2.600'den fazla kişinin hayatına mal olan saldırının hiç görülmemiş hallerini gün yüzüne çıkarıyor.

ABD, bundan yaklaşık 20 yıl önce tarihinin en kara günlerinden bir tanesini yaşamıştı. Üzerine farklı teoriler üretilse de hükümet tarafından yapılan açıklamalara göre teröristler, American Airlines ve United Airlines'a ait iki yolcu uçağını kaçırarak New York'ta bulunan "Dünya Ticaret Merkezi" isimli gökdelenlere çarpmışlar ve bu ikonik yerin yok olmasına yol açmışlardı. O dönemlerde yapılan açıklamalara göre bu saldırı, en az 2.600 kişinin hayatına mal olmuştu.

ABD'de düzenlenen bu saldırı, o yıllarda gündemin bir numaralı maddesi haline gelmişti. Tüm televizyon kanalları yalnızca bu olaydan bahsediyor, olay yerinden canlı yayınlar yapılıyordu. Haliyle o dönemlerde yeterince büyümüş olan her insan, 11 Eylül 2001 saldırılarında neler yaşandığını ve Dünya Ticaret Merkezi'nin nasıl yıkıldığını hatırlayacaktır. İşte şimdi, bu olayla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman yayınlanmamış olan bazı görüntüler açığa çıktı. Bu görüntüler, ABD tarihinin belki de en karanlık günlerinden birine ışık tutuyor.

11 Eylül saldırılarının bugüne dek yayınlanmamış fotoğrafları paylaşıldı

Söz konusu görüntüler, Liam Enea isimli bir kişi tarafından ortaya çıkarıldı. Bundan 4 yıl önce hayatını kaybeden büyükannesine ait olan bir fotoğraf albümünü incelemeye koyulduğunu söyleyen Enea, gördükleri karşısında şok olduğunu, Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırılara ait olan ve daha önce hiç kimse tarafından ortaya çıkarılmamış görüntülerle karşılaştığını ifade ediyor.

Liam Enea, fotoğrafları benzersiz kılan esas şeyin, bu görüntülerin olay anında ve olay yerine çok yakından çekilmiş olması olduğunu ifade ediyor. İkonikleşmiş 11 Eylül görüntülerinin olay yerinden yüzlerce metre uzaktan çekildiğini belirten fotoğraf sahibi, bu görüntülerin ise saldırıları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serebileceğini söylüyor.

Büyük annesinden kalan fotoğraflarla ABD'nin en kara günlerinden birini yeniden hatırlatan Enea, albümde yer alan görüntüleri Flickr isimli fotoğraf paylaşım platformu üzerinden servis etti. Toplamda 38 adet görüntünün bulunduğu albüme ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilir ya da haberimizin bundan sonraki bölümlerinde yer alan birkaç görüntüyü inceleyebilirsiniz.

İşte o albümde yer alan görüntülerden bazıları