Sony'nin PlayStation 5 için göstermiş olduğu beyaz renkli tasarım, konsol ilk gösterdiği günden bu yana tartışma konusu oldu. Tasarımcılar ise PS5'in siyah renk seçeneği ile çok daha iyi görünebileceğini gösteren konsept tasarımlar paylaşmaya devam ediyorlar.

Sony, şu ana kadar PlayStation 5’in fiyatı hariç neredeyse tüm detaylarını paylaştı. Yeni nesil oyun konsolu hakkında içinde bulunan donanımdan dışındaki tasarım çizgilerine kadar tüm detaylara sahibiz. Peki buna rağmen PlayStation 5’ten daha fazlasını beklemek abartı mı olur? Mesela siyah renkli yeni bir model.

PlayStation 5, beyaz renkli, fütüristik çizgiler taşıyan tasarımı ile hem beğenildi hem de çok eleştirildi. Pek çok kişi, Sony’nin PS5 ile yenilikçi bir tasarım sunduğunu belirtirken bazı kişiler de PS5 tasarımının bir modeme benzediğini ve Sony’nin hatalı bir seçim yaptığı dile getirdi.

PS5, beyaz renkli oval tasarımıyla modeme benzetilmişti

Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, PlayStation 5 ve Dualsense oyun kolunun beyaz yerine siyah renge sahip olsaydı nasıl görüneceğine dair bakış sunan bir konsept tasarım paylaşmıştık. Söz konusu konsept tasarım, PS5’in tasarımını değiştirmeden sadece siyah renge bürünerek dahi daha ‘tanıdık’ görebileceğini göstermişti.

Dün ise Snoreyn olarak da bilinen Giuseppe Spinelli, LetsGoDigital ile birlikte oluşturduğu PS5 Black Edition konsept tasarım videosunu paylaştı ve siyah renkli olası PS5’in nasıl görünebileceğine dair üç boyutlu, detaylı bir ön bakış sundu. Dürüst olmak gerekirse siyah renkli PS5 gerçekten de daha az eleştirilecek, daha tanıdık bir oyun konsolu gibi görünüyor.

Sony, zaman zaman PlayStation’ların özel sürümlerini satışa sunuyor ve PS5 Black Edition da sınırlı sayıda da olsa Sony’nin satışa sunacağı özel sürümlerden biri olabilir. Bununla birlikte Japon teknoloji devi, oyunseverleri yeni tasarım diline alıştırmak için yalnızca beyaz renkli modeli satışa sunmaya da devam edebilir.

PS5 Black Edition videosu

PS5'in olası Türkiye fiyatı ve özellikleri hakkındaki videomuzu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz