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Alfa Romeo'nun Mühendislik Harikası, En Sorunsuz Motorları

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Alfa Romeo denildiğinde akla ilk olarak sportif sürüş ve karakteristik tasarım gelse de, markanın uzun yıllardır sağlamlığıyla öne çıkan motorları da bulunuyor. Peki ikinci el Alfa Romeo almayı düşünenler için en sorunsuz motorlar hangileri?

Alfa Romeo'nun Mühendislik Harikası, En Sorunsuz Motorları
Deniz Şen Deniz Şen /

Alfa Romeo, özellikle performans odaklı motorlarıyla tanınan bir marka olsa da her motor seçeneği aynı dayanıklılığı sunmuyor. Düzenli bakımları yapılan bazı motorlar yüz binlerce kilometre boyunca ciddi bir sorun çıkarmadan kullanılabilirken, bazı üniteler ise kronik problemleri nedeniyle daha fazla masraf çıkarabiliyor.

Bu içerikte Alfa Romeo'nun kullanıcılar tarafından güvenilirliğiyle öne çıkan motorlarını ve bu motorların hangi modellerde tercih edilebileceğini inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Alfa Romeo'nun Mühendislik Harikası, En Sorunsuz Motorları
1
4t
3a
HGG

1.4 T-Jet

1

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Alfa Romeo'nun en güvenilir turbo benzinli motorlarından biri olarak kabul edilen 1.4 T-Jet, özellikle Giulietta ve Mito modellerinde tercih ediliyor. Zincir yerine triger kayışı kullanan bu motor, düzenli bakım yapıldığında 300 bin kilometrenin üzerine çıkabilen sağlam yapısıyla öne çıkıyor.

1.6 JTDm

4t

Ekonomik dizel motor arayanların ilk tercihleri arasında yer alan 1.6 JTDm, düşük yakıt tüketimi ve sağlam mekanik yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle uzun yol kullanan sürücüler için oldukça başarılı bir seçenek olan bu motor, doğru kullanıldığında yüksek kilometrelere rahatlıkla ulaşabiliyor.

DPF ve EGR gibi modern dizel sistemlerinin bakımlarının ihmal edilmemesi ise uzun ömür için önemli bir kriter.

2.0 JTDm

3a

Alfa Romeo'nun en başarılı dizel motorlarından biri olan 2.0 JTDm, performans ve dayanıklılığı aynı anda sunuyor. Giulietta, Giulia ve Stelvio gibi modellerde kullanılan bu motor, güçlü torku ve düşük yakıt tüketimi sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

1.75 TBi

HGG

Performans isteyen kullanıcılar için geliştirilen 1.75 TBi, Alfa Romeo'nun en başarılı turbo benzinli motorlarından biri kabul ediliyor. Özellikle Giulietta Quadrifoglio Verde ve 159 TBi modellerinde kullanılan bu motor, güçlü yapısının yanında düzenli bakım gördüğünde uzun ömürlü olabiliyor.

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