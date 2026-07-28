ÖTV muafiyeti sayesinde elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için birçok seçenek bulunuyor. Biz de 2026 ÖTV muafiyetili elektrikli arabaları derledik.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artarken, ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkına sahip vatandaşlar için bu araçlar daha ulaşılabilir hâle geliyor. Sessiz sürüşleri, düşük enerji maliyetleri ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan elektrikli otomobiller, artık sadece premium segmentte değil farklı fiyat aralıklarında da sunuluyor.

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ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek elektrikli otomobiller ise dönemsel olarak güncellenen fiyat limitlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki 2026 ÖTV muafiyetili elektrikli arabalar ve fiyatları nasıl?

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2026 ÖTV muafiyetili elektrikli arabalar:

Togg T10X

Togg T10F

Fiat Grande Panda

Fiat 600 / 500e

2026 ÖTV muafiyetili elektrikli araba fiyatları:

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 1.300.000 TL Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.510.000 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi 2.411.000 TL 1.640.000 Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.120.000 TL Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL 1.300.000 TL Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL 1.400.000 TL Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik 1.609.900 TL 965.000 TL Fiat 500e Giorgio Armani 42 kWh Otomatik 2.249.900 TL 1.350.000 TL Fiat 600e La Prima 54 kWh Otomatik 1.989.900 TL 1.195.000 TL

Togg T10X ve T10F nasıl bir araba?

Togg T10X, markanın C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 donanım seviyeleriyle sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda 218 PS güç üreten elektrik motoruna sahip olan model, uzun menzilli batarya seçeneğiyle 523 km'ye kadar WLTP menzil sunarken, 180 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını %20'den %80'e yaklaşık 26,5 dakikada doldurabiliyor.

T10F ise SUV yerine daha sportif bir karakter isteyen kullanıcıları hedefleyen fastback sedan gövde yapısıyla öne çıkıyor. V1 ve V2 donanım paketleriyle sunulan modelin uzun menzilli versiyonu 610 km'ye kadar WLTP menzil sunarken, şehir içi kullanımda bu değer 753 kilometreye kadar çıkabiliyor. 160 kW (218 PS) gücündeki elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlayan T10F, 505 litrelik bagaj hacmiyle de günlük kullanıma uygun bir yapı sunuyor. 180 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya %20'den %80'e yaklaşık 28 dakikada şarj edilebiliyor.

Fiat Grande Panda da sınıfında iddialı.

Fiat Grande Panda La Prima, markanın yeni nesil elektrikli şehir otomobili olarak modern tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkıyor. 44 kWh batarya ve 113 HP elektrik motoru ile sunulan model, 320 kilometreye kadar WLTP menzil sunarken, 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını kısa sürede doldurabiliyor.

Fiat 500e Giorgio Armani, Fiat ile dünyaca ünlü moda markası Giorgio Armani'nin iş birliğiyle geliştirilen özel bir versiyon olarak lüks detaylarıyla dikkat çekiyor. 42 kWh batarya ve 118 HP elektrik motoruna sahip model, 320 kilometreye kadar WLTP menzil sunarken; özel jant tasarımı, Armani logolu iç mekân detayları, premium malzeme kalitesi ve kendine özgü renk seçenekleriyle standart 500e'den ayrılıyor. 600 ise, markanın B-SUV segmentindeki tamamen elektrikli modeli olarak daha geniş yaşam alanı ve aile odaklı yapısıyla öne çıkıyor. 54 kWh batarya ve 156 HP elektrik motoruyla sunulan model, 409 kilometreye kadar WLTP menzil sunarken, 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yaklaşık 30 dakikada %20'den %80'e kadar şarj edebiliyor.