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Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

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Yeni iddialara göre Samsung, 2027 yılında tamı tamına 8 yeni amiral gemisi telefon tanıtarak son yılların rekorunu kıracak.

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz haftaki Galaxy Z Fold8 ve Z Flip8 katlanabilir telefon serisinin tanıtımının ardından Samsung, bir sonraki amiral gemisi modellerine odaklanmaya başlamış durumda. Şimdi ise Kore merkezli ET News’ün bir haberi, firmanın 2027’de planladığı premium telefonları detaylandırıyor.

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İddialara göre şirket, 2027 yılının ikinci yarısında şimdiye kadarki en geniş katlanabilir telefon çıkışını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bunlara S serisi telefonlar eklendiğinde de telefon açısından Samsung’un şimdiye kadarki en çok ürün tanıttığı yıllardan biriyle karşılaşabileceğimiz görülüyor.

İçerikten Görseller

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller
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Toplamda 8 amiral gemisi telefon tanıtacak

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Sızıntı kaynağına dayandırılan bu haber; Z Flip serisinin sonlandırılacağına dair daha önce çıkan iddiaların aksine, serinin yoluna devam edeceğine işaret ediyor. Aynı zamanda seneye bu zamanlarda tanıtılan katlanabilir modellere üçe katlanan modelin yeni nesli Z TriFold 2 de dahil olacak. Yani Samsung, 2027’de Z Flip9, Z Fold9, Z Fold9 Ultra ve Z TriFold 2 olmak üzere 4 yeni katlanabilir telefon tanıtacak. Bu lansman takvimi gerçekleştiği takdirde, markanın tek bir dönemde piyasaya sürdüğü en büyük katlanabilir ürün grubu olacak.

Ocak veya şubat ayında düzenlenecek etkinlikte ise Galaxy S27 serisi yeni nesil telefonların geldiğini göreceğiz. O modellerde de toplamda 4 cihaz olacak ve yeni “Pro” versiyon eklenecek. Cihazların Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro ve S27 Ultra olmasını bekliyoruz. Katlanabilir telefonlar da eklendiğinde Samsung 2027’de toplam 8 amiral gemisi telefon tanıtmış olacak.

Samsung’un 2027’de tanıtacağı amiral gemisi telefonlar

  • Galaxy S27
  • Galaxy S27 Plus
  • Galaxy S27 Pro
  • Galaxy S27 Ultra
  • Galaxy Z Fold9
  • Galaxy Z Fold9 Ultra
  • Galaxy Z Flip9
  • Galaxy Z TriFold 2
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