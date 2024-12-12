Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşından küçük çocuklarla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu yaş grubunun internet ve sosyal medya kullanımının kısıtlanacağı belirtildi.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, hükûmetin çocuklarla ilgili yeni bir düzenleme hazırlığında olduğundan bahsetmiştik. Yetkili isimlerden gelen açıklamalara göre çocukların sosyal medya ve hatta telefon kullanımlarında kısıtlamalara gidilecekti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bu konuya değindi. Bakan Uraloğlu, bunun artık bir zorunluluk hâline geldiğini açıkladı.

Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklaması şöyleydi

16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak.



Yüce Meclisimizden gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz.

Bu arada; düzenlemenin henüz erken aşamada olduğunun altını çizelim. Paydaşlarla yapılacak görüşmeler ile uzmanlardan alınacak yardım, bu konuda neler yapılacağını gün yüzüne çıkarmış olacak. Ancak şunu rahatlıkla söylemeliyiz ki bu tür bir düzenleme, çocuklarımızın güvenliğini sağlamak açısından elzemdir. Bu yüzden eleştiri yapmadan önce internet ve sosyal medyanın yol açtığı riskleri düşünmek lazım.

Peki diğer ülkeler, çocukları internet ve sosyal medyadan nasıl koruyor?