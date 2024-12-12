Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, hükûmetin çocuklarla ilgili yeni bir düzenleme hazırlığında olduğundan bahsetmiştik. Yetkili isimlerden gelen açıklamalara göre çocukların sosyal medya ve hatta telefon kullanımlarında kısıtlamalara gidilecekti.
Şimdiyse bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bu konuya değindi. Bakan Uraloğlu, bunun artık bir zorunluluk hâline geldiğini açıkladı.
Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklaması şöyleydi
Yüce Meclisimizden gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz.
Bu arada; düzenlemenin henüz erken aşamada olduğunun altını çizelim. Paydaşlarla yapılacak görüşmeler ile uzmanlardan alınacak yardım, bu konuda neler yapılacağını gün yüzüne çıkarmış olacak. Ancak şunu rahatlıkla söylemeliyiz ki bu tür bir düzenleme, çocuklarımızın güvenliğini sağlamak açısından elzemdir. Bu yüzden eleştiri yapmadan önce internet ve sosyal medyanın yol açtığı riskleri düşünmek lazım.
Peki diğer ülkeler, çocukları internet ve sosyal medyadan nasıl koruyor?