1970’li yıllarda NASA, Güneş Sistemi'nin dışına ulaşan ilk uzay aracını fırlatırken uzaya bir kadın ve bir erkek figürünü içeren resim de gönderildi. Peki neden?

Dünya dışı varlıklarla iletişim kurma çabası, uzun yıllardır sürüyor. Öyle ki 1972 senesinde NASA, Jüpiter’e giden Pioneer 10 uzay aracını, Dünya’dan uzaya gönderilen bir “Merhaba!" mesajıyla fırlattı.

“Merhaba” niteliğindeki mesaj, altın kaplama plakaydı ve çeşitli sembollerin yanında bir kadın ve bir erkek figürü vardı.

1972 senesinde, Jüpiter’e bir uzay aracı gönderildi.

Günümüzde uzay araçları, uçak seferleri gibi uzaya gidip gelebilse de 1970’ler için aynı durum söz konusu değildi. 1972 senesinde Jüpiter’e gönderilen ve Güneş Sistemi’nin dışına ulaşan ilk uzay aracı Pioneer 10'un bilim alanına katkısının yanı sıra onunla bazı mesajlar ulaştırmayı planladılar.

Gök bilimci deyince akla gelen ilk isimlerden Carl Sagan, Pioneer uzay aracıyla bir mesaj gönderme fikrine epey heyecanlandı. NASA, bu fikri kabul etti ve üç hafta süre tanındı.

“Pioneer Plağı” denen plakada; insan figürleri, bazı konumlar ve uzay aracının rotası yer alıyordu. İlk plaka, 2 Mart 1972'de Pioneer 10 ile, ikincisi ise 5 Nisan 1973'te Pioneer 11 ile uzaya gönderildi.

Gönderilen plaka:

Altın plakadaki kadın ve erkek figürü, insanlığı temsil ediyordu. Erkek figür, el sallıyorlardı. “Uzaylıların”, “Bu tuhaf canlılar neye benziyor?” diye düşünmemesi adına yapılmışlardı.

Plakanın tarafında ise gezegenimizin evrendeki konumunu anlatan bir harita yer alıyordu ancak bu haritayı dünya dışı varlıkların anlayabilip anlayamayacağı muamma.

Özellikle o zamanlar için bu çaba çok gerçekçi değil.

Uzay, sonsuz bir boşluk… Bu mesaj da sonsuz bir okyanusta gezinen, küçük bir şişenin içindeki mektuba benziyor. Yine de Dünya dışı varlıklarla etkileşim kurmaya çalışmamızın ilk adımı olduğunu inkâr edemeyiz. Günümüzde bu çalışmalar, daha gelişmiş teknolojilerle destekleniyor.

Uzay meraklılarını şöyle alalım: