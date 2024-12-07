Bilim İnsanları Neden Dünya’nın Konumunu "Uzaylılara" Gönderiyor?

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Uzayı keşfetmeye başladığımızdan beri başka canlıların var olup olmadığı merak konusu oldu ve bunu anlamak için çeşitli denemeler yapıldı. Yine de bir sonuca ulaşılamadı fakat bilim insanlarının çoğu, evrende bizim dışımızda da varlıklar olduğunu düşünüyor ve bunun için çalışmalar yapıyor.

Bilim insanlarının, Dünya’nın konumunu “uzaylılara” gönderme çabaları hem merak edilen bir konu hem de bilimsel bir görev niteliğinde. Daha önce uzaya, dünyamız hakkında bilgiler sunulan plakalar, kayıtlar gönderildi…

Tahmin edebileceğiniz üzere bunu yapmadaki asıl amaç, evrende gerçekten yalnız olup olmadığımızı öğrenmek ve potansiyel uzaylılarla iletişim kurmak. Peki şu anda bunun için neler yapılıyor?

SETI Projesi ile 70 yıldan uzun süredir iletişim yolları tarıyor.

SETI projesi

Bilim insanları, Samanyolu galaksisinde, yaşanabilir olma ihtimali taşıyan 300 milyon dünyanın pek çoğunda yaşam olabileceği fikrinde ancak şimdiye dek bunu kanıtlayan hiçbir şeye rastlanmadı.

SETI, uzun zamandır radyo sinyalleri ve optik sinyallerle iletişim kurmaya çalışsa da “büyük sessizlik” dışında bir ipucuna ulaşılamadı. Artık yeni bir stratejiler geliştiriliyor.

Başka yöntemler de kullanılıyor.

METI

METI (Dünya Dışı Zekâ işe Mesajlaşma) ile Dünya’dan hedeflenen bölgelere odaklanmış sinyaller gönderilerek dünya dışı varlıkların dikkatini çekmeye çalışıyorlar.

Bunun yanı sıra Çin’deki dünyanın en büyük radyo teleskobu uzaya gönderildi. 500 metre çapındaki teleskop, gökyüzündeki geniş bir alana pek çok radyo sinyali ışınladı.

dünyanın en büyük teleskobu

Mesajın içinde “yaşamın biyokimyası, insan formları, Dünya’nın konumu, asal sayılar, zaman damgası” gibi mesajlar yer alıyor. Bu mesaj, milyonlarca yıldıza gönderildi ve ışık yılı sebebiyle herhangi bir cevap gelirse on binlerce yıl sonra ulaşacak.

Başka bir mesaj girişiminde ise tek yıldız hedefleniyor fakat az önce bahsettiğimiz gibi on binlerce yıl bir bekleme sürecine gerek yok. 2022 yılında ışınlanan mesaja gelebilecek potansiyel cevabın 78 yıl gibi kısa bir sürede gelebileceği bekleniyor.

Sizce bu girişimler mantıklı mı? Dünya dışı canlıların varlığına inanıyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi ve teorilerinizi merakla bekliyoruz.

Uzay meraklılarını şöyle alalım:
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