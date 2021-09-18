Dünya telekomünikasyon devi AT&T'yi 200 milyon dolar zarara uğratan adam suçunu itiraf etti.

Dünyanın en büyük GSM operatörlerinden birisi olan AT&T sim kilidi açık telefonları uygun fiyata sattığı için özellikle ABD'de oldukça sevilen ve tercih edilen bir marka. Şirket bu telefonların kilitleyerek kullanıcılarını kendi bünyesinde tutmayı hedefliyordu. Ancak bu plan 2012 yılında suya düştü.

Muhammed Fahd adlı bir Pakistan vatandaşı dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi AT&T'nin telefonlarına yönelik bir şifre kırma operasyonu düzenledi. AT&T çalışanlarının da dahil olduğu plan 7 yıl boyunca sürdürüldü.

Şirket 200 milyon dolara yakın zarara uğradı

Fahd, 2012 yılında Facebook aracılığıyla bir AT&T çalışanıyla iletişime geçerek para karşılığında AT&T telefonlarının şifrelerini gizlice açmasına yardımcı olmasını teklif etti. Planına yardımcı olmayı kabul eden şirket çalışanı daha sonra Fahd'ın talebiyle Washington'daki çağrı merkezine başka çalışanlar işe almaya başladı. Gizli planı için kendi ekibini oluşturan dolandırıcı AT&T çalışanlarından ödemeleri almak için sahte işletmeler ve sahte banka hesapları açmalarını talep etti. Bu sahte hesaplara yatırılan hayali paralar için bir de sahte faturalar oluşturuyorlardı. AT&T 2013 yılında telefonların benzersiz IMEI kodlarının kilidinin açılmasını zorlaştıran yeni bir sistemi devreye soktu. Bunun üzerine Fahd, bilgisayar sistemine yüklenebilecek kötü amaçlar tasarlaması için bir yazılımcıyla çalışmaya başladı. AT&T çalışanının iddiasına göre bu sayede daha fazla telefon kilidini açmaya ve daha çok bilgiye erişmeye başlamıştı.

AT&T tarafından yapılan adli analizle Muhammed Fahd ve ona yardımcı olan çalışanların 1,9 milyondan fazla telefon kilidini hileli bir şekilde açtığı ortaya çıktı. 7 yıl boyunca süren bu dolandırıcılık planı şirkete 200 milyon dolardan fazlaya mâl oldu. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı habere göre müşterilerin tehlikeye atılarak zarar gördüğünden söz edilmese de herhangi bir müşterinin etkilenip etkilenmediği net olarak bilinmiyor. Muhammed Fahd 2018'de Hong Kong'da tutuklandıktan sonra 2019'da ABD'ye iade edildi. Eylül 2020'de elektronik dolandırıcılık komplosu yapmaktan suçlu bulundu. Mahkemede uzun bir süre boyunca korkunç bir siber suçla yargılanan adam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.