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Apple'ın 2 Yıl İçinde Piyasaya Süreceği Tüm Mac Modelleri Ortaya Çıktı

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Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın önümüzdeki 2 yılda piyasaya sürmeyi planladığı Mac modelleri hakkında bilgiler paylaştı.

Apple'ın 2 Yıl İçinde Piyasaya Süreceği Tüm Mac Modelleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın en önemli ürünlerinden biri şüphesiz Mac modelleri. Öyle ki dünya çapında milyonlarca insan, Mac bilgisayarlar kullanıyor. Özellikle iş ve okul amaçlı kullanımda en üstte yer alan modellerden biri diyebiliriz. Bu yüzden de yeni MacBook’lar kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

Şimdi ise en güvenilir Apple sızıntı kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan MacBook modelleri hakkında bilgiler geldi. Gurman, Apple’ın önümüzdeki 2 yıl için Mac yol haritasını paylaştı.

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Apple'ın 2 Yıl İçinde Piyasaya Süreceği Tüm Mac Modelleri Ortaya Çıktı
amca

Apple, 2 yıl içinde OLED dahil çok sayıda Mac modelini bizlerle buluşturacak

amca

Apple, yıl sonuna kadar M6 çipiyle güçlendirilen yeni bir giriş seviyesi MacBook Pro piyasaya sürmeyi planlıyor. Aynı zaman dilimi içerisinde yeni iMac modellerinin de tanıtılmasını da bekliyoruz.

Diğer yandan, 14 inç ve 16 inç boyut seçenekleriyle gelmesi beklenen ve OLED dokunmatik ekrana sahip olacağı iddia edilen "MacBook Ultra" modelinin de bu yılın sonu ile önümüzdeki yılın başı arasında çıkış yapacağı öne sürüldü. Söz konusu MacBook Ultra modelinin gücünü M5 Pro ve M5 Max çiplerinden aldığını göreceğiz. İddialara göre bu cihaz, Ekim ayı sonunda erişilebilir olması beklenen macOS 27.1 sürümü ile test ediliyor.

Uzun vadede bakacak olursak Apple'ın sadece yakın geleceği değil, önümüzdeki birkaç yılı kapsayan Mac stratejisi de şimdiden belli. Yenilenmiş bir MacBook Air modelinin 2027 yılının başlarında gelmesi beklenirken, aynı yılın sonlarına doğru M7 çipiyle donatılmış tasarımı yenilenmiş bir giriş seviyesi MacBook Pro ile A19 Pro çipine sahip yeni bir "MacBook Neo" modelinin sunulduğunu görebiliriz. MacBook Neo modelinin belirli aralıklarla yeni renk seçenekleriyle güncelleneceği de belirtilen detaylar arasında.

Masaüstü tarafında ise M5 Pro ile baz M6 çipli bir Mac mini ve M5 Max ile M5 Ultra işlemcili Mac Studio modelleri test aşamasında. Ancak bu masaüstü cihazların çıkış takvimi tamamen "bellek çipi tedariğinin durumuna" bağlı olduğu için henüz netleşmiş değil. Raporun devamında, OLED ekrana sahip bir MacBook Air'in en erken 2028 yılında gelebileceği, ardından ise OLED ekranlı bir iMac modelinin sunulacağı öne sürülmüş.

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Apple MacBook

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