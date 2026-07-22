Electronic Arts, EA Sports FC 27 oyununun kapak yıldızının kim olacağını açıkladı.

Electronic Arts tarafından geliştirilen futbol oyunu EA Sports FC, dünya çapında en çok ilgi gören oyunlardan biri konumunda. Her sene olduğu gibi bu yıl da yepyeni bir EA Sports FC’nin geleceğini göreceğiz. Yakında çıkması beklenen ve FC 27 ismini alacak oyunun en çok merak edilen kısımlarından biri de kapak futbolcusunun kim olacağıydı.

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Electronic Arts, bu konuda resmî açıklamayı yaptı. Oyun devi tarafından yapılan duyuruya göre Real Madrid’in yıldızı Fransız futbolcu Kylian Mbappé, EA SPORTS FC 27 Ultimate Edition’ın kapak yıldızı oldu.

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Mbappe’nin kapakta yer aldığı EA Sports FC 27 posteri

Dört yıl aradan sonra ilk kez kapakta yer alan Mbappé, aynı zamanda markanın EA SPORTS FC adını almasından bu yana ilk kez serinin kapak yüzü olma ünvanını taşıyor. Yıldız futbolcu, konsol ve PC sürümünün yanı sıra EA SPORTS FC Mobile’ın da yeni kapak yıldızı olarak karşımıza çıkacak.

Yapılan resmi duyurunun ardından hislerini paylaşan Kylian Mbappé, bu iş birliğinin kendisi için son derece anlamlı olduğunu belirterek, “İlk kez bir EA SPORTS FC oyununun kapağında yer almak benim için çok özel bir an. Serinin tarihinde iz bırakan oyuncularla birlikte, uzun yıllardır devam eden bu iş birliğinin yeni döneminde de yer almak benim için büyük bir onur. Herkesin FC 27’yi deneyimlemesi için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mbappé’nin kapak yıldızı seçilmesindeki en büyük etken şüphesiz sahada yıllardır devam eden başarılı performansı. 2024 yılında Real Madrid’e transfer olan başarılı forvet, İspanya’daki iki sezonunda da gol kralı olmayı başardı. Mbappé ayrıca, turnuvada kaydettiği 15 golle 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi Altın Ayakkabı ödülünü de müzesine götürdü. Yaz döneminde milli takım formasıyla sergilediği etkileyici grafik de bu yükselişi perçinleyerek kapaktaki yerini sağlamlaştırdı.