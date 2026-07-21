Google Maps'e Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık "Aklınızı Okuyacak"

Google, Gemini'ın Kişisel Zekâ özelliğini çok yakında Google Maps'e entegre edecek.

Google Maps çok yakında yaptığınız eylemleri hatırlayacak ve geçmişte gittiğiniz veya aradığınız yerleri doğru anlarda karşınıza çıkaracak.

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Popüler harita uygulaması Google Maps, yapay zekâ destekli Gemini'ın en büyük yeteneklerinden biri olan "Kişisel Zekâ" teknolojisine çok yakında sahip olacak.

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Uygulamalarınız senkronize çalışacak

Uygulamanın en son beta sürümünde yakalanan kodlar, haritanızın artık tek başına çalışmayacağını gösteriyor. Yeni güncellemeyle birlikte Maps; Gmail, Google Fotoğraflar, Takvim ve YouTube gibi hesaplarınızla doğrudan iletişime geçecek.

Peki bu günlük hayatta ne anlama geliyor?