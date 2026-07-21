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Google Maps'e Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık "Aklınızı Okuyacak"

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, Gemini'ın Kişisel Zekâ özelliğini çok yakında Google Maps'e entegre edecek.

Google Maps'e Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık "Aklınızı Okuyacak"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google Maps çok yakında yaptığınız eylemleri hatırlayacak ve geçmişte gittiğiniz veya aradığınız yerleri doğru anlarda karşınıza çıkaracak.

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Popüler harita uygulaması Google Maps, yapay zekâ destekli Gemini'ın en büyük yeteneklerinden biri olan "Kişisel Zekâ" teknolojisine çok yakında sahip olacak.

İçerikten Görseller

Google Maps'e Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık "Aklınızı Okuyacak"
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Uygulamalarınız senkronize çalışacak

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Uygulamanın en son beta sürümünde yakalanan kodlar, haritanızın artık tek başına çalışmayacağını gösteriyor. Yeni güncellemeyle birlikte Maps; Gmail, Google Fotoğraflar, Takvim ve YouTube gibi hesaplarınızla doğrudan iletişime geçecek.

Peki bu günlük hayatta ne anlama geliyor?

  • Uçak ve Otel Bilgileri Haritada: Gmail'inize gelen uçuş ve otel rezervasyonu bilgileri anında haritada belirecek.
  • Fotoğraflardan Kişiselleştirilmiş İpuçları: Google Fotoğraflar'daki anılarınız veya geçmiş gezileriniz analiz edilerek size özel rota ve mekân önerileri sunulacak.
  • Akıllı Asistan Desteği: Haritadaki "Ask Maps" özelliği, genel tavsiyeler vermek yerine tamamen sizin planlarınıza ve zevklerinize odaklanacak.
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