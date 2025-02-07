Bir vatandaş, tarafına yazılan trafik cezasını ChatGPT'ye yazdırdığı dilekçe ile iptal ettirdi.

Yapay zekâ birçok insanın işini elinden almaya başladı ve yeni yaşanan bir olay, yakında avukatların işinin de tehlikede olabileceğinin bir göstergesi niteliğinde.

Tokat’ta okul servisi şoförü Mehmet Can Duran, yapay zekâya yazdırdığı dilekçe sayesinde 2.400 TL’lik trafik cezasını iptal ettirdi.

Avukat tutmanın maliyetli olacağını düşündü

Mehmet Can Duran, bir öğrenciyi servisten indirdikten sonra yaya geçidinde aracını durdurarak yayalara yol verdi ancak arkasındaki araçta bulunan bir fahri trafik müfettişi, öğrenciyi durak dışında indirdiği gerekçesiyle kendisine ceza yazdı.

Tarafına yazılan cezayı haksız bulan Mehmet Can Duran, itiraz etmek için yollar aradı ancak avukat tutmanın maliyetli olacağını düşündü. Çözümü yapay zekâda bulan şoför, yapay zekâya hazırlattığı dilekçeyi Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sundu.

Dilekçede fahri trafik müfettişinin cezaya dair herhangi bir görsel ya da belge sunmadığı vurgulanınca mahkeme Mehmet Can Duran’ı haklı bularak cezayı iptal etti.

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