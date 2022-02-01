Hollanda'da 2000 yıllık bir cam kase keşfedildi. Kaseyi benzersiz kılan özelliği, bu süreçte neredeyse hiç bozulmamış olması. Uzmanlar, mavi renkli cam kasenin Roma İmparatorluğu döneminden kaldığını açıkladılar.

Hollanda'nın Nijmegen kentinde kazı çalışması yapan arkeologlar, 2000 yıllık bir cam kase buldular. Keşfi benzersiz hale getiren şey, bu cam kasenin neredeyse mükemmel durumda olmasıydı. Uzmanlar, kasenin Roma döneminden kalma olduğunu belirlediler.

Cam kase, geçtiğimiz yılın sonlarında bulundu ve şimdi de tüm dünya ile paylaşıldı. Bu süreçte çalışmalarını tamamlayan bilim insanları, kase ile ilgili detayları da açığa çıkardılar. 2000 yıllık kase ile ilgili açıklamalarda bulunan Arkeolog Pepijn van de Geer, "Desenler kase üzerinde sıvı haldeyken çizilmiş. Metal oksit, kasenin mavi renge bürünmesine neden olmuş." ifadelerini kullandı.

İşte 2000 yıllık olsa da sıfırmış gibi görünen cam kase

Hollanda'da bulunan 2000 yıllık mavi renkli kase, yeraltına gömülü olarak bulundu. Kasenin bugüne dek neredeyse hiçbir şekilde bozulmadan kalmış olması ile meraklıları ve bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

2000 yıllık kasenin tarihi ile ilgili yapılan tahminler, Roma İmparatorluğu askerlerinin o dönem Nijmegen'e gelip kamp kurdukları yönünde. Tarihçiler, bu kentin Romalıların Hollanda'da ele geçirdiği ilk bölge olduğunu düşünüyorlar.