2019'un En Çok Beklenen 10 Bilim Kurgu ve Korku Filmi

2018, sinema severler için oldukça heyecanlı bir yıldı. Pek çok başarılı film vizyona girdi ve kimi filmler hakkında haftalarca konuşuldu. 2019 takvimine göz gezdirdiğimizdeyse manzaranın 2018'den çok da farklı olmadığını görüyoruz.

Söz konusu sinema olduğunda, genel yargılara varmak mümkün değil ama kimi film türleri var ki izleyen herkese büyük keyif veriyor. Bilim kurgu filmleri ve fantastik filmler de bu durumun en iyi örnekleri diyebiliriz.

2018 boyunca bu iki türe ait pek çok başarılı film izledik. Ready Player One, Pasific Rim: Uprising, The Predator, Marvel ve DC filmleri derken bolca film konuştuğumuz bir seneyi geride bıraktık. 2019 ise filmler konusunda en az 2018 kadar merak uyandırıcı.

Bir yandan zaten uzun süredir beklenen Avengers: End Game ve Joker gibi filmlerin vizyona gireceği 2019, aynı zamanda yeni projelerle de sinema salonlarını sık sık ziyaret edeceğimizin işaretini veriyor.

Webtekno Haftalık Film Reçetesi'nde bu hafta, önümüzde uzanan 12 ayın vizyon filmlerine kısa bir bakış atacağız. Siz de en çok merak ettiğiniz ve vizyona girmesi için sabırsızlandığınız filmleri bizimle paylaşabilirsiniz.

Replikalar (Replicas)

Yılın ilk 'merakla beklenen' filmlerinden olan Replikalar, insan beyninin bir robota aktarılması üzerine çalışan William Foster isimli bir bilim insanının çok da yolunda gitmeyen hikayesini anlatıyor.

Filmin başrolünü ise aksiyon-bilim kurgu filmlerinde gözümüzün aradığı isimlerden olan Keanu Reeves üstlenmiş durumda. Vizyon tarihi 11 Ocak olan film, bilim kurgu severlerin mutlaka izlemesi gereken bir yapım gibi görünüyor.

Captive State

Gezegenimizin uzaylılar tarafından istila edildiği filmlere hayli alışığız. Ancak hepimiz zaman zaman 'Peki sonra ne oluyor?' sorusunu sormuşuzdur. Captive State de bu soruya cevap arayan bir film.

Dünya'nın 'uzaylı' işgaline uğramasından 10 sene sonrasında geçen film, fragmanına bakılacak olursa hayli beğeni toplayacak gibi görünüyor. Uzaylıların kontrolünde 'uyum içinde' yaşamayı seçen insanlar olduğu gibi; bunu reddedenler de var. Hikaye de uzaylıları reddeden bu grubun isyanını konu ediniyor.

Filmin vizyon tarihi ise 29 Mart 2019.

Kaptan Marvel (Captain Marvel)

Marvel'in aylardır hakkında pek çok haber çıkan ve büyük bir merakla beklenen filmi Kaptan Marvel'in vizyona girmesine artık çok da zaman kalmadı.

Bir Marvel filminden beklediğiniz tüm konu başlıklarını içinde barındıran filmde Carol Danvers karakterinin dünyada süper güçlere sahip bir kahraman olma yolunda ilerleyişini izleyeceğiz.

Dünyalar arası savaşlar, süper kahramanlar, bolca görsel efekt ve Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdık yüzler görmek isteyenler için Kaptan Marvel 8 Mart'ta vizyonda olacak.

Avengers: Endgame

2018'de gelmeden önce 'Ne zaman gelecek?' sorularıyla ve vizyona girdikten sonra da haftalarca teorileriyle gündemi meşgul eden Avengers'ın yeni filmi Endgame, 2019'da da aynı etkilerin devam etmesine sebep olacak gibi görünüyor.

Üstelik akıllarda yanıtlanmayı bekleyen onlarca soru var ve herkes şimdiden meraktan tırnaklarını yemeye başladı bile. Avengers: Endgame, Thanos'un bir çırpıda alt üst ettiği (!) dünyanın ne halde olduğunu göstermek için 26 Nisan 2019'da vizyona girecek.

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit (Men in Black: International)

Uzaylıları, ajanları ve aksiyonu en eğlenceli şekilde beyaz perdeye yansıtan serilerden biri olan Siyah Giyen Adamlar'ın son filmi, uzun bir aradan sonra serinin hayranlarıyla buluşacak.

Her ne kadar gözlerimiz Ajan J ve Ajan K'yi arayacak olsa da yeni film de izleyicisini hayli güldürecek gibi görünüyor. Uzaylılar ve dünya arasındaki dengeyi korumaya çalışan ve çeşitli istilalarla mücadele eden MIB ajanları, bu kez dünyanın farklı bölgelerine göreve çıkıyor.

Seriyi henüz izlememiş olanlara, yeni film vizyona girene kadar eskilerine göz atmalarını öneririz; tabii eğer bilim kurgu ve komediyi yan yana izlemeyi seviyorsanız. Film, Haziran 2019'da vizyona girecek.

X-Men: Dark Phoenix

2019 filmleri arasında en çok beklenenlerden biri de şüphesiz X-Men: Dark Phoenix. Filmde ekibi her zaman olduğu gibi türlü zorluklar bekliyor.

Ölümden döndüğü bir görev sırasında yeni bir güce sahip olan ancak bu gücü kontrol edemeyerek kötüleşen Phoenix (Jean Grey), bir süre sonra farkında olmadan etrafındaki herkese zarar vermeye başlıyor. Tabii ki X-Men ekibi bu duruma müdahale edip durumu toparlamaya çalışıyor ancak ekip içinde de bazı sorunlar yaşanıyor.

Kısaca böyle özetleyebileceğimiz X-Men: Dark Phoenix, 7 Haziran 2019'da vizyona girecek.

Spider-Man: Far From Home

2018 senesinde Spider-Man'in ismini bolca duyduk. Oyunuydu, animasyonuydu derken parlak günlerine geri dönen Peter Parker, Temmuz ayında yeni filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bir süredir fragmanının yayınlanması beklenen filmden henüz böyle bir güzellik gelmiş değil ancak yakında hakkında daha fazla detaya sahip olacağımız kesin.

It: Chapter Two

Stephen King'in romanından uyarlanan ve aslında korku türünde olan film, 2019'un merakla beklenen yapımları arasına şimdiden dahil olduğundan listemizde yer alıyor. It, 2018'de ses getiren yapımlardan biriydi. Bu yeni devam halkasının da hayli sevileceği düşünülüyor.

İlk filmde çocukluklarını izlediğimiz karakterler, yaşadıkları kasabaya birer yetişkin olarak dönüyorlar ve şeytani palyaçoyla tekrar karşı karşıya geliyorlar. Filmin 13 Eylül 2019'da ülkemizde vizyona girmesi bekleniyor.

Joker

Yılın belki de en çok merak edilen yapımlarından biri de Joker. Aylardır hakkında gelen bilgileri değerlendirip çıkarımlar yapmaya çalıştığımız filme dair hala elimizde çok da bilgi yok.

Filmin Joker karakterinin geçmişine ışık tutacağını biliyoruz ve oyuncu kadrosu da dikkat çekici. Vizyon tarihi ise 4 Ekim olarak belirlenmiş durumda.

Star Wars: Episode IX

Hakkında henüz çok şey bilmediğimiz ancak merakla beklediğimiz filmlerden biri de Star Wars: Episode IX. Hatta öyle ki elimizdeki tek kesin bilgi filmin vizyon tarihi diyebiliriz; 20 Aralık 2019.

Eğer Star Wars evrenini seviyorsanız ve Direniş ile İmparatorluk arasındaki sonsuz savaşın geleceğini merak ediyorsanız, uzunca bir süre daha beklemeniz gerekecek.

Webtekno Haftalık Film Reçetesi'nde bu hafta 2019'un merakla beklenen yapımlarından bazılarına birlikte göz attık. Gelecek hafta bambaşka bir listede görüşmek üzere.