2019 Yılının En Büyük Müzik Yayın Platformları Açıklandı

Dev şirketlerin kıyasıya bir rekabet içerisinde olduğu alanlardan bir tanesi de çevrimiçi müzik yayın platformları. Apple, Google, Amazon ve Spotify gibi şirketler, çevrimiçi müzik yayıncılığı alanında da birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisinde.

Gün içerisinde birçoğumuzun en sık yaptığı şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz ki müzik dinlemektir. Bunun için de kullanabileceğimiz birçok çeşitli platform bulunuyor. Peki, bu platformlar arasında en çok kullanılanlar hangileri hiç merak ettiniz mi?

Piyasaya araştırmalarıyla da bilinen Counterpoint Research, hangi müzik platformlarının daha çok kullanıldığını gösteren yeni araştırmasını yayınladı. Şirketin gerçekleştirdiği araştırmaya göre çevrimiçi müzik yayın platformları, 2019 yılında bir önceki seneye göre %32’lik bir büyüme kaydetti ve 358 milyon kullanıcıya ulaştı.

En çok kullanılan müzik platformları

Beklendiği gibi Spotify, toplam gelirdeki pazar payının %31’ine, toplam paralı aboneliklerin ise %35’ine sahip olarak liderlik koltuğunda oturuyor. İsveç merkezli müzik platformunun hemen arkasında ise ABD’li teknoloji devi Apple’ın müzik dinleme platformu bulunuyor.

Counterpoint Research’ün yayınladığı araştırmaya göre Apple Music, toplam gelirlerin %24’üne, toplam ücretli aboneliklerin ise %19’una sahip olarak Spotify’ın hemen arkasında belirdi. Apple Music’in abone sayısının ise 2019’da bir önceki seneye göre %36 büyüdüğü tahmin ediliyor.

Counterpoint Research, yayınladığı araştırmasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Spotify; ücretsiz sunduğu üç aylığına ücretsiz sunduğu Spotify Premium aboneliği, indirimler, özelleştirilmiş kampanyalar, odaklandığı özel içerikleri gibi promosyonlarının yardımıyla liderlik koltuğunu korudu. Amazon, Apple ve Google gibi teknoloji devleri, müzik yayıncılığına odaklanmaya başladı ve Spotify ile rekabet etmek için bütçeye sahipler. Apple Music, gece modu ve hedeflenmiş gruba göre düzenlenmiş çalma listeleriyle gelişme uygulamasında gelişme kaydediyor. Benzer bir şekilde Amazon Music de kayıpsız müzik denemeleri yapıyor ve Tidal ile yarıştığı kendi nişini oluşturuyor."

Şirketin araştırmasına göre bu iki platformun hemen ardından Amazon Music, Tencent Music ve YouTube Music geliyor. Araştırmaya göre toplam gelirlerin %80’inden fazlasını ücretli aboneler oluşturuyor. Geri kalan kısmı ise reklamlar ve markalarla yapılan ortaklıklar oluşturuyor.

Counterpoint Research, müzik platformları için 2020 tahminlerini de paylaştı. Şirket, bu yıl içerisinde çevrimiçi müzik aboneliklerinin bir önceki yıla göre %25 büyüme yaşayacağını ve 450 milyon aboneye ulaşacağını düşünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz senenin haziran ayında Apple Music’in abone sayısının 60 milyona ulaştığını duyurmuştu. Şirket, 2020’de abone sayısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da üstünden yarım yıldan fazla geçtiğini düşünecek olursak bu sayının arttığını söyleyebiliriz. Peki, siz bu platformlar arasından hangisini kullanıyorsunuz?