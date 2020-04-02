Spotify, Apple Watch’un Siri Desteğine Kavuştu

Popüler müzik platformu Spotify, Apple Watch kullanıcılarının uzun süren bekleyişlerinin ardından sonunda Siri desteğine kavuştu. Artık kullanıcılar Apple Watch akıllı saatlerinden Siri’ye komut vererek Spotify’ı yönetebilecekler.

Her gün milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan müzik platformu Spotify, iPhone kullanıcılarını sevindiren haberleri ancak geçtiğimiz sene vermeye başlamıştı. Platform, iOS kullanıcılarının Apple’ın sesli asistanı Siri’yi kullanarak Spotify’a ulaşmalarını sağlayacak desteği bir önceki sene kazanmıştı.

iOS kullanıcıları için oldukça kullanışlı olan bu özelliğin üstünden geçen bir yıl sonrasında bir diğer Apple ürününe de beklenen destek geldi. Spotify, bugün yaptığı güncellemeyle birlikte Apple Watch’un watchOS işletim sistemi için Siri desteğine kavuştuğunu duyurdu.

Apple Watch kullanıcıları Siri ile Spotify'ı kontrol edebilecek:

Spotify, Apple Watch için geliştirilen uygulamasını 2018 yılında tanıtmıştı. Ancak platform, çevrimdışı müzik dinleme ve Siri desteği gibi önemli özelliklerden yoksundu. Bugün uygulamaya Siri desteğinin gelmesiyle birlikte Spotify, Apple Watch’ta tamamıyla kullanılabilir oldu.

Spotify’ı Apple Watch akıllı saatlerinde kullanmak isteyen kullanıcılar öncelikle uygulamayı güncellemek zorundalar. Ardından kullanıcılar sesli asistan Siri’yi açarak ‘Hey Siri, Spotify’da müzik çal’ gibi komutları söyleyerek Siri’nin Spotify üzerinde müzik çalmalarını sağlayabilirler.

Spofity’ı Apple Watch cihazınızda Siri yardımıyla kullanabilmek için Apple Watch’unuzun watchOS sürümünün 6 veya daha üstü bir sürüm olması gerekiyor. Apple Watch akıllı saatinizi nasıl güncelleyeceğinizi bilmiyorsanız, daha önce hazırladığımız şu yazımızda bulunan ilgili kısma bakabilirsiniz.

Spotify’a gelen yeni güncellemenin güncelleme notları kısmında Siri desteği haricinde fazla detay paylaşılmadı. Her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de bazı hataların giderildiği ve geliştirmeler yapıldığı dile getirildi. Spotify, kullanıcılarının geri kalmamaları için otomatik güncellemelerini açmalarını da önerdi.

Günümüzde kullanılan en popüler müzik dinleme platformlarından birisi olan Spotify, son olarak 3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı Spotify Kids hizmetinin sunulduğu ülke yelpazesini genişletmişti. Spotify Kids, ABD, Kanada ve Fransa ve birkaç ülkede daha kullanılabilir olmuştu.