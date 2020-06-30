Avrupa Donanım Birliği, her yıl düzenlediği Avrupa Donanım Ödülleri’ni bu yıl da sahiplerine teslim etti. 2020 Avrupa Donanım Ödülleri’nde birçok ödülün sahibi olan AMD, en büyük rakibi Intel'i geride bıraktı.

22 milyondan fazla teknoloji meraklısına hitap eden 9 büyük teknoloji sitesinin bir araya gelmesiyle kurulan Avrupa Donanım Birliği (EHA), dünya çapında yeni teknolojileri takip ederek değerlendirmelerde bulunuyor.

EHA, yaptığı değerlendirmelerin yanında her yıl en iyi donanım ürünlerini belirlediği bir yarışma da düzenliyor. Avrupa Donanım Ödülleri ismi verilen yarışmanın 2020 yılı kazananları bugün belli oldu ve AMD, son yıllardaki başarısını bir kez daha taçlandırdı.

AMD, 2020 Avrupa Donanım Ödülleri’nde En İyi CPU ve En İyi GPU gibi ödüllerinin yanında Yılın Ürünü dalında da ödül almayı başararak son yıllardaki yükselişinin yalnızca fiyat odaklı olmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

AMD, 2020 Avrupa Donanım Ödülleri’nde ‘Yılın Ürünü’ ödülünü Ryzen 3000 serisiyle kazanmayı başardı. Ryzen 3000 aynı zamanda başarılı chiplet tasarımıyla EHA’nın ‘En İyi Yeni Teknoloji’ ödülünü de kazandı.

AMD, Ryzen 9 3950x işlemcisiyle 2020 yılının ‘En İyi CPU’ ödülünü alırken Navi 10 GPU tabanlı Radeon RX 5700 XT ile 2020 yılının ‘En İyi GPU’ ödülünü almayı başardı. AMD, ‘En İyi CPU’ ve ‘En İyi GPU’ ödülleri dışında Ryzen 5 3600’yla ‘En İyi Oyun Ürünü’ ve Ryzen 3 3300X’le ‘En İyi Overclock Ürünü’ ödülünü de kazandı. ‘En İyi AMD Tabanlı Grafik Kartı’ ödülü de Sapphire RX 5700 Nitro+’a verildi.

AMD, ‘En İyi Dizüstü Oyun Bilgisayarı’ ödülünü ise Asus’un kazanmasını sağladı. AMD’nin mobil Renoir CPU’larının kullanıldığı ASUS ROG Zephyrus G14, EHA’nın 2020 Avrupa Donanım Ödülleri’nde ‘En İyi Oyun Dizüstü Bilgisayarı’ ödülünü kazandı. ASUS, aynı zamanda ‘En İyi NVIDIA Tabanlı Grafik Kartı’ ödülünü de ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC’yle kazanmayı başardı.