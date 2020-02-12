2021 Aston Martin Vantage Roadster, şık tasarımı ve çarpıcı performans özellikleriyle tanıtıldı. Üstü açılabilen bir otomobil olan Vantage Roadster, dünyanın en hızlı açılan tavanına sahip.

Aston Martin Vantage, iyi bir spor otomobilden beklenen her şeye sahipti. Otomobil, göz alıcı tasarımı, çift turboşarjlı V8 motoru, lüks iç tasarımı ve 7 ileri manuel şanzımanıyla harika bir seçenekti. Ancak otomobilde eksik olan tek şey açılabilir tavandı ve artık 2021 Aston Martin Vantage Roadster bu eksikliği de gideriyor.

Aston Martin'in standart Vantage modelinde de yer verdiği 4.0 litrelik çift turbolu V8 motoru kullanan Roadster, yine 510 beygir gücü (375 kW) ve 685 Nm tork üretiyor. Artık adında "Volante" bulunmayan üstü açılır model, 8 ileri ZF şanzıman ile birlikte gücü arka tekerleklere aktarıyor. Standart Vantage'da 3.5 saniye olan 0-96 km/sa ivmelenme değeri, 2021 Vantage Roadster'da 3.7 saniye olarak açıklandı.

Yeni Vantage Roadster, "Z-Fold" adı verilen hafif ve özel tavan mekanizması ile dünyanın en hızlı açılan tavanına sahip. Otomobilin tavanı sadece 6.7 saniyede açılıyor ve 6.8 saniyede kapanıyor. Açılabilir tavan mekanizması 50 km/sa hıza kadar kullanılabiliyor. Hazır hızdan bahsetmişken, Vantage Roadster'ın maksimum hız değerinin 306 km/sa olduğunu da belirtelim.

Vantage Roadster, açılıp kapanabilir tavanı nedeniyle ekstra destek parçasına sahip. Ayrıca standart coupe modeliyle aynı adaptif süspansiyonu, tork yönlendirmesini ve elektronik arka diferansiyele sahip. Otomobil yine Sport, Sport+ ve Track olmak üzere 3 sürüş modu sunuyor.

Aston Martin'in baş mühendisi Matt Becker, Vantage Roadster hakkında, "Üstü açılır spor otomobiller, coupe versiyonlarıyla karşılaştırıldığında genellikle ödün verilmiş olarak görülür. Ancak Vantage Roadster hassas, çevik ve etkileyici yol tutuş dinamikleri ve şaşırtıcı performans sunma misyonuna kesinlikle sadık kalıyor. Elbette üstü açılan tavan deneyimi gibi yeni bir boyut da ekledi." yorumunu yaptı.

Bu yıl 70. yaşını kutlayan Vantage ailesinin tamamı 2021 yılı için güncellendi. Hem Roadster, hem de standart Vantage opsiyonel olarak klasik Aston Martin otomobillere gönderme yapan kanat tarzı ön ızgara ile alınabiliyor. Öte yandan yeni jantlar ve renk seçeneklerinin yanı sıra eskiden AMR'ye özel olan 7 ileri manuel şanzıman opsiyonu da yenilik olarak sundu.

2021 Aston Martin Vantage'ın fiyatları 146 bin dolardan başlarken Vantage Roadster'ın fiyatı 161 bin dolar olarak belirlendi. Her iki versiyonu da ön siparişe açan Aston Martin, teslimatlara 2020'nin üçüncü çeyreğinde başlayacak.